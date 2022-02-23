Игра теней

Режиссер: Марк Уильямс

Жанры: Боевик, Триллер.

Он делал для ФБР разную работу. Он не задавал лишних вопросов и просто исполнял свой долг. Но когда лучший из агентов решил выйти из игры ради своей внучки, ведомство ответило ему отказом. Теперь он готов бросить вызов системе и пролить свет на все заговоры, которые ведут к самой верхушке правительства.

Продолжительность: 104 мин

Сценарий: Ник Мэй, Марк Уильямс, Брэндон Ривис

В ролях: Лиам Нисон, Айдан Куинн, Тейлор Джон Смит, Эмми Рэвер-Лэмпман, Клер ван дер Бом, Яэль Стоун, Эндрю Шоу, Зак Лемонс, Габриэлла Сенгос, Тим Драксл

Музыка: Марк Айшем