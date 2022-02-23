Игра теней
Режиссер:Марк Уильямс
Жанры: Боевик, Триллер.
Жанры: Боевик, Триллер.
Он делал для ФБР разную работу. Он не задавал лишних вопросов и просто исполнял свой долг. Но когда лучший из агентов решил выйти из игры ради своей внучки, ведомство ответило ему отказом. Теперь он готов бросить вызов системе и пролить свет на все заговоры, которые ведут к самой верхушке правительства.
Продолжительность:104 мин
Сценарий:Ник Мэй, Марк Уильямс, Брэндон Ривис
В ролях:Лиам Нисон, Айдан Куинн, Тейлор Джон Смит, Эмми Рэвер-Лэмпман, Клер ван дер Бом, Яэль Стоун, Эндрю Шоу, Зак Лемонс, Габриэлла Сенгос, Тим Драксл
Музыка:Марк Айшем
В ролях:Лиам Нисон, Айдан Куинн, Тейлор Джон Смит, Эмми Рэвер-Лэмпман, Клер ван дер Бом, Яэль Стоун, Эндрю Шоу, Зак Лемонс, Габриэлла Сенгос, Тим Драксл
Музыка:Марк Айшем
Производство:Китай, Австралия, США
Ограничения:16+
Дата релиза:23 февраля 2022
Ограничения:16+
Дата релиза:23 февраля 2022
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