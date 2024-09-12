Игра киллера
Режиссер:Дж.Дж. Перри
Жанры: Боевик, Комедия, Триллер.
Жанры: Боевик, Комедия, Триллер.
Наёмный убийца Джо узнаёт, что неизлечимо болен. Чтобы не страдать, он решает нанять лучших киллеров в мире убить себя. Вскоре оказывается, что в больнице были перепутаны снимки. Однако бывшие коллеги Джо уже взялись за работу, и теперь он должен противостоять армии профессиональных убийц, чтобы спасти себя и свою возлюбленную.
Продолжительность:104 мин
Сценарий:Джеймс Койн, Саймон Кинберг, Рэнд Рэвич
В ролях:Дэйв Батиста, София Бутелла, Пом Клементьефф, Скотт Эдкинс, Люси Корк, Бен Кингсли, Терри Крюс, Дэниэл Бернхард, Дрю Гэлловэй, Марко Сарор
Музыка:Роке Баньос
В ролях:Дэйв Батиста, София Бутелла, Пом Клементьефф, Скотт Эдкинс, Люси Корк, Бен Кингсли, Терри Крюс, Дэниэл Бернхард, Дрю Гэлловэй, Марко Сарор
Музыка:Роке Баньос
Производство:США
Ограничения:18+
Дата релиза:12 сентября 2024
Ограничения:18+
Дата релиза:12 сентября 2024
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