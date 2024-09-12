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Игра киллера

Режиссер:Дж.Дж. Перри
Жанры: Боевик, Комедия, Триллер.

Наёмный убийца Джо узнаёт, что неизлечимо болен. Чтобы не страдать, он решает нанять лучших киллеров в мире убить себя. Вскоре оказывается, что в больнице были перепутаны снимки. Однако бывшие коллеги Джо уже взялись за работу, и теперь он должен противостоять армии профессиональных убийц, чтобы спасти себя и свою возлюбленную.

Продолжительность:104 мин
Сценарий:Джеймс Койн, Саймон Кинберг, Рэнд Рэвич
В ролях:Дэйв Батиста, София Бутелла, Пом Клементьефф, Скотт Эдкинс, Люси Корк, Бен Кингсли, Терри Крюс, Дэниэл Бернхард, Дрю Гэлловэй, Марко Сарор
Музыка:Роке Баньос
Производство:США
Ограничения:18+
Дата релиза:12 сентября 2024
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Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №4
c 12 по 15 сентября
22:00 (550)
c 16 по 17 сентября
22:00 (450)
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №3
c 12 по 15 сентября
20:30 (420)
c 16 по 17 сентября
20:30 (370)
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №5
c 12 по 15 сентября
17:35 (450)
c 16 по 17 сентября
17:35 (350)
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №2
c 12 по 13 сентября
15:35 (370)

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