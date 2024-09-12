Игра киллера

Режиссер: Дж.Дж. Перри

Жанры: Боевик, Комедия, Триллер.

Наёмный убийца Джо узнаёт, что неизлечимо болен. Чтобы не страдать, он решает нанять лучших киллеров в мире убить себя. Вскоре оказывается, что в больнице были перепутаны снимки. Однако бывшие коллеги Джо уже взялись за работу, и теперь он должен противостоять армии профессиональных убийц, чтобы спасти себя и свою возлюбленную.

Продолжительность: 104 мин

Сценарий: Джеймс Койн, Саймон Кинберг, Рэнд Рэвич

В ролях: Дэйв Батиста, София Бутелла, Пом Клементьефф, Скотт Эдкинс, Люси Корк, Бен Кингсли, Терри Крюс, Дэниэл Бернхард, Дрю Гэлловэй, Марко Сарор

Музыка: Роке Баньос