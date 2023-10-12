Иди ко мне, детка
Режиссер:Ребекка Миллер
Жанры: Комедия, Драма, Мелодрама.
Жанры: Комедия, Драма, Мелодрама.
Одна авантюрная ночь в Нью-Йорке, и жизнь композитора, пребывающего в глубоком творческом кризисе, переворачивается с ног на голову.
Продолжительность:102 мин
Сценарий:Ребекка Миллер
В ролях:Питер Динклэйдж, Энн Хэтэуэй, Мариса Томей, Ивэн Эллисон, Харлоу Джейн, Йоанна Кулиг, Брайан Д’Арси Джеймс, Джуди Голд, Энтони Рот Костанзо, Сэмюэл Х. Ливайн
Музыка:Брайс Десснер
В ролях:Питер Динклэйдж, Энн Хэтэуэй, Мариса Томей, Ивэн Эллисон, Харлоу Джейн, Йоанна Кулиг, Брайан Д’Арси Джеймс, Джуди Голд, Энтони Рот Костанзо, Сэмюэл Х. Ливайн
Музыка:Брайс Десснер
Производство:США
Ограничения:17+
Дата релиза:12 октября 2023
Ограничения:17+
Дата релиза:12 октября 2023
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