Иди ко мне, детка Режиссер: Ребекка Миллер

Жанры: Комедия, Драма, Мелодрама. Одна авантюрная ночь в Нью-Йорке, и жизнь композитора, пребывающего в глубоком творческом кризисе, переворачивается с ног на голову. Продолжительность: 102 мин Сценарий: Ребекка Миллер

В ролях: Питер Динклэйдж, Энн Хэтэуэй, Мариса Томей, Ивэн Эллисон, Харлоу Джейн, Йоанна Кулиг, Брайан Д’Арси Джеймс, Джуди Голд, Энтони Рот Костанзо, Сэмюэл Х. Ливайн

Музыка: Брайс Десснер Производство: США

Ограничения: 17+

Дата релиза: 12 октября 2023

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