Хвостатый переполох Режиссер: Ким Дон-мин

Жанры: Комедия, Драма. Женщина управляет небольшой ветеринарной клиникой и заботится о бездомных собаках, что вызывает явное недовольство домовладельца. Он совсем не любит домашних животных… или делает вид? Продолжительность: 120 мин Сценарий: Ю Ён-а, Эрика Ояма, Элисса Мацуэда

В ролях: Юн Ё-джон, Ким Юн-джин, Ю Хэ-джин, Чон Сон-хва, Ким Со-хён, Ли Хён-у, Тхан Джун-сан, Ку Щи-ён, Дэниэл Хенни, Ким Сан-ук

Производство: Корея Южная

Ограничения: 16+

Дата релиза: 25 июля 2024

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