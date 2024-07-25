Хвостатый переполох
Режиссер:Ким Дон-мин
Жанры: Комедия, Драма.
Жанры: Комедия, Драма.
Женщина управляет небольшой ветеринарной клиникой и заботится о бездомных собаках, что вызывает явное недовольство домовладельца. Он совсем не любит домашних животных… или делает вид?
Продолжительность:120 мин
Сценарий:Ю Ён-а, Эрика Ояма, Элисса Мацуэда
В ролях:Юн Ё-джон, Ким Юн-джин, Ю Хэ-джин, Чон Сон-хва, Ким Со-хён, Ли Хён-у, Тхан Джун-сан, Ку Щи-ён, Дэниэл Хенни, Ким Сан-ук
В ролях:Юн Ё-джон, Ким Юн-джин, Ю Хэ-джин, Чон Сон-хва, Ким Со-хён, Ли Хён-у, Тхан Джун-сан, Ку Щи-ён, Дэниэл Хенни, Ким Сан-ук
Производство:Корея Южная
Ограничения:16+
Дата релиза:25 июля 2024
Ограничения:16+
Дата релиза:25 июля 2024
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