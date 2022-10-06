Хранитель тайн

Режиссер: Хорхе Дорадо

Жанры: Триллер.

У каждой потерянной вещи есть своя история и свои секреты. А у Марио есть особый талант — раскрывать эти секреты. Однажды к нему попадает чемодан с леденящим душу содержимом. Начав распутывать эту страшную головоломку, он выходит на организацию по торговле людьми. Теперь Марио предстоит пролить свет на происходящее и раскрыть целую преступную сеть.

Продолжительность: 108 мин

Сценарий: Начо Лопес

В ролях: Альваро Морте, Мария Эухения Суарес Риверо, Вероника Эчеги, Даниэль Араос, Энди Горостиага, Майтане Сан Николас, Пепа Грация, Сорион Эгилеор, Сельва Алеман, Давид Луке

Музыка: Эрик Клаус Кушеватски