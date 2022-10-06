Хранитель тайн
Режиссер:Хорхе Дорадо
Жанры: Триллер.
Жанры: Триллер.
У каждой потерянной вещи есть своя история и свои секреты. А у Марио есть особый талант — раскрывать эти секреты. Однажды к нему попадает чемодан с леденящим душу содержимом. Начав распутывать эту страшную головоломку, он выходит на организацию по торговле людьми. Теперь Марио предстоит пролить свет на происходящее и раскрыть целую преступную сеть.
Продолжительность:108 мин
Сценарий:Начо Лопес
В ролях:Альваро Морте, Мария Эухения Суарес Риверо, Вероника Эчеги, Даниэль Араос, Энди Горостиага, Майтане Сан Николас, Пепа Грация, Сорион Эгилеор, Сельва Алеман, Давид Луке
Музыка:Эрик Клаус Кушеватски
В ролях:Альваро Морте, Мария Эухения Суарес Риверо, Вероника Эчеги, Даниэль Араос, Энди Горостиага, Майтане Сан Николас, Пепа Грация, Сорион Эгилеор, Сельва Алеман, Давид Луке
Музыка:Эрик Клаус Кушеватски
Производство:Испания, Аргентина, Германия
Ограничения:18+
Дата релиза:06 октября 2022
Ограничения:18+
Дата релиза:06 октября 2022
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