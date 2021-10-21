Хороший, Плохой, Коп

Режиссер: Джо Карнахан

Жанры: Боевик, Триллер, Криминал.

Небольшой городок в Неваде. Во время разгона свадебной драки молодая полицейская Валери Янг получает по лицу от заезжего хлыща. Только его определяют за решётку в местный полицейский участок, как в дежурных копов на пустынной дороге чуть не врезается на машине какой-то пьянчуга. Его сажают в другую камеру, и он оказался тут неспроста. Скоро прежде тихий полицейский участок станет местом жестокого противостояния, а Валери придётся принимать непростые решения.

Продолжительность: 107 мин

Сценарий: Курт МакЛеод, Джо Карнахан, Марк Уильямс

В ролях: Джерард Батлер, Фрэнк Грилло, Алексис Лодер, Тоби Хасс, Райан О’Нан, Тейт Флетчер Хосе Пабло Кантильо, Джанни Калькетти, Кит Джардин, Каиви Лайман

Музыка: Клинтон Шотер