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Хороший, Плохой, Коп

Режиссер:Джо Карнахан
Жанры: Боевик, Триллер, Криминал.

Небольшой городок в Неваде. Во время разгона свадебной драки молодая полицейская Валери Янг получает по лицу от заезжего хлыща. Только его определяют за решётку в местный полицейский участок, как в дежурных копов на пустынной дороге чуть не врезается на машине какой-то пьянчуга. Его сажают в другую камеру, и он оказался тут неспроста. Скоро прежде тихий полицейский участок станет местом жестокого противостояния, а Валери придётся принимать непростые решения.

Продолжительность:107 мин
Сценарий:Курт МакЛеод, Джо Карнахан, Марк Уильямс
В ролях:Джерард Батлер, Фрэнк Грилло, Алексис Лодер, Тоби Хасс, Райан О’Нан, Тейт Флетчер Хосе Пабло Кантильо, Джанни Калькетти, Кит Джардин, Каиви Лайман
Музыка:Клинтон Шотер
Производство:США
Ограничения:18+
Дата релиза:21 октября 2021
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