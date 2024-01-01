Холоп 2

Режиссер: Клим Шипенко

Жанры: Комедия.

Гриша, бывший мажор, побывавший холопом и ставший человеком, после путешествия в «прошлое» чутко реагирует на любую несправедливость. И, конечно, не может пройти мимо беспредела, который творит наглая и избалованная Катя. Ничего удивительного, что вскоре мажорка обнаруживает себя в другом времени.

Продолжительность: 119 мин

Сценарий: Дарья Грацевич, Антон Морозенко, Дмитрий Пермяков

В ролях: Аглая Тарасова, Милош Бикович, Иван Охлобыстин, Александр Самойленко, Мария Миронова, Ольга Дибцева, Наталья Рогожкина, Олег Комаров, Софья Зайка, Сергей Соцердотский

