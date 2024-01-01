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Холоп 2

Режиссер:Клим Шипенко
Жанры: Комедия.

Гриша, бывший мажор, побывавший холопом и ставший человеком, после путешествия в «прошлое» чутко реагирует на любую несправедливость. И, конечно, не может пройти мимо беспредела, который творит наглая и избалованная Катя. Ничего удивительного, что вскоре мажорка обнаруживает себя в другом времени.

Продолжительность:119 мин
Сценарий:Дарья Грацевич, Антон Морозенко, Дмитрий Пермяков
В ролях:Аглая Тарасова, Милош Бикович, Иван Охлобыстин, Александр Самойленко, Мария Миронова, Ольга Дибцева, Наталья Рогожкина, Олег Комаров, Софья Зайка, Сергей Соцердотский
Производство:Россия
Ограничения:12+
Дата релиза:01 января 2024
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Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №3
1 января 2024
13:10 (400)
15:40 (460)
18:10 (460)
20:40 (460)
23:10 (460)
c 2 по 3 января 2024
10:40 (300)
13:10 (400)
15:40 (460)
18:10 (460)
20:40 (460)
23:10 (460)
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №1
1 января 2024
14:25 (400)
19:20 (460)
21:50 (460)
c 2 по 3 января 2024
14:10 (400)
19:05 (460)
21:40 (460)
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №5
1 января 2024
14:50 (600)
17:20 (600)
c 2 по 3 января 2024
14:40 (600)
17:10 (600)
ГалактикаЗал Askona
1 января 2024
15:50
18:15
20:40
23:05
2 января 2024
16:30
18:55
21:20
23:45
3 января 2024
16:25
18:50
23:35
4 января 2024
12:45
17:25
22:05
c 5 по 8 января 2024
12:55
17:45
22:35
c 9 по 10 января 2024
12:35
17:25
ГалактикаЗал Yamaguchi
1 января 2024
19:30
21:55
2 января 2024
17:50
20:20
22:50
3 января 2024
15:35
18:00
20:25
22:50
4 января 2024
11:30
15:35
20:15
22:40
c 5 по 8 января 2024
11:35
15:50
20:40
23:10
c 9 по 10 января 2024
11:35
18:10
ГалактикаЗал Vip
1 января 2024
15:35
2 января 2024
10:00
14:00
3 января 2024
10:00
14:05
4 января 2024
09:50
14:35
19:15
c 5 по 8 января 2024
09:50
14:40
19:30
c 9 по 10 января 2024
10:00
14:50
19:40
ГалактикаЗал 3
c 2 по 3 января 2024
12:30
21:55
4 января 2024
13:40
18:25
c 5 по 8 января 2024
13:40
18:30
c 9 по 10 января 2024
16:05
20:55

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