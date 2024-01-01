Холоп 2
Режиссер:Клим Шипенко
Жанры: Комедия.
Жанры: Комедия.
Гриша, бывший мажор, побывавший холопом и ставший человеком, после путешествия в «прошлое» чутко реагирует на любую несправедливость. И, конечно, не может пройти мимо беспредела, который творит наглая и избалованная Катя. Ничего удивительного, что вскоре мажорка обнаруживает себя в другом времени.
Продолжительность:119 мин
Сценарий:Дарья Грацевич, Антон Морозенко, Дмитрий Пермяков
В ролях:Аглая Тарасова, Милош Бикович, Иван Охлобыстин, Александр Самойленко, Мария Миронова, Ольга Дибцева, Наталья Рогожкина, Олег Комаров, Софья Зайка, Сергей Соцердотский
В ролях:Аглая Тарасова, Милош Бикович, Иван Охлобыстин, Александр Самойленко, Мария Миронова, Ольга Дибцева, Наталья Рогожкина, Олег Комаров, Софья Зайка, Сергей Соцердотский
Производство:Россия
Ограничения:12+
Дата релиза:01 января 2024
Ограничения:12+
Дата релиза:01 января 2024
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!