Холодное золото

Режиссер: Петр Хики

Жанры: Боевик, История, Военный.

1942 год. Пока все силы страны брошены на борьбу с фашистской Германией, в южной части Якутии орудуют банды, грабящие золотые прииски. Самая крупная из них — неуловимая и жестокая банда Попова, которая собирает награбленное золото для организации военного переворота на Дальнем Востоке. По их следам по заснеженной бескрайней тайге отправляется небольшой отряд НКВД под руководством старшего лейтенанта Карасева.

Продолжительность: 106 мин

Сценарий: Любовь Борисова

В ролях: Аскалон Павлов, Петр Баснаев, Иван Константинов, Дмитрий Хоютанов, Вячеслав Шатненко, Яков Шамшин, Вячеслав Югов, Федот Львов, Нюргуяна Шадрина, Василий Слепцов

Музыка: Моисей Кобяков