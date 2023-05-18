Хитровка. Знак четырех
Режиссер:Карен Шахназаров
Жанры: Комедия, Детектив.
Жанры: Комедия, Детектив.
Москва, 1902 год. Знаменитый режиссер Константин Станиславский в поисках вдохновения для постановки новой пьесы решает познакомиться с жизнью городского «дна». Он обращается за помощью к признанному знатоку московских трущоб Владимиру Гиляровскому. Вместе они отправляются на легендарную бандитскую Хитровку и оказываются втянуты в расследование убийства загадочного местного жителя — индийца-сикха с тёмным прошлым.
Продолжительность:129 мин
Сценарий:Екатерина Кочеткова, Елена Подрез, Карен Шахназаров
В ролях:Константин Крюков, Михаил Пореченков, Алексей Вертков, Александр Олешко, Анфиса Черных, Евгений Стычкин, Борис Каморзин, Аюб Цингиев, Юлия Витрук, Денис Сладков
Музыка:Юрий Потеенко
В ролях:Константин Крюков, Михаил Пореченков, Алексей Вертков, Александр Олешко, Анфиса Черных, Евгений Стычкин, Борис Каморзин, Аюб Цингиев, Юлия Витрук, Денис Сладков
Музыка:Юрий Потеенко
Производство:Россия
Ограничения:12+
Дата релиза:18 мая 2023
Ограничения:12+
Дата релиза:18 мая 2023
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