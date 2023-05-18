Хитровка. Знак четырех

Режиссер: Карен Шахназаров

Жанры: Комедия, Детектив.

Москва, 1902 год. Знаменитый режиссер Константин Станиславский в поисках вдохновения для постановки новой пьесы решает познакомиться с жизнью городского «дна». Он обращается за помощью к признанному знатоку московских трущоб Владимиру Гиляровскому. Вместе они отправляются на легендарную бандитскую Хитровку и оказываются втянуты в расследование убийства загадочного местного жителя — индийца-сикха с тёмным прошлым.

Продолжительность: 129 мин

Сценарий: Екатерина Кочеткова, Елена Подрез, Карен Шахназаров

В ролях: Константин Крюков, Михаил Пореченков, Алексей Вертков, Александр Олешко, Анфиса Черных, Евгений Стычкин, Борис Каморзин, Аюб Цингиев, Юлия Витрук, Денис Сладков

Музыка: Юрий Потеенко