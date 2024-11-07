Хищные земли
Режиссер:Джордж Нолфи
Жанры: Фантастика, Боевик, Триллер.
Жанры: Фантастика, Боевик, Триллер.
Мир изменился. Он стал пустым и тихим. Остатки человечества вынуждены жить высоко в горах, а все остальное пространство уже захвачено неизвестными смертоносными существами. Люди научились жить в этом кошмаре. Но однажды горстке смельчаков придется спуститься вниз и столкнуться с монстрами, которые уничтожили почти все живое на планете.
Продолжительность:90 мин
Сценарий:Джон Гленн, Джейкоб Роман, Кенни Райан
В ролях:Морена Баккарин, Энтони Маки, Мэдди Хассон, Шона Эрп, Дэнни Бойд мл., Кевин Хуммель, Dalila Orozco, Dave Malkoff, Drexel Malkoff, James Anthony Perez
Музыка:Х. Скотт Салинас
В ролях:Морена Баккарин, Энтони Маки, Мэдди Хассон, Шона Эрп, Дэнни Бойд мл., Кевин Хуммель, Dalila Orozco, Dave Malkoff, Drexel Malkoff, James Anthony Perez
Музыка:Х. Скотт Салинас
Производство:США
Ограничения:16+
Дата релиза:07 ноября 2024
Ограничения:16+
Дата релиза:07 ноября 2024
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