Хищные земли

Режиссер: Джордж Нолфи

Жанры: Фантастика, Боевик, Триллер.

Мир изменился. Он стал пустым и тихим. Остатки человечества вынуждены жить высоко в горах, а все остальное пространство уже захвачено неизвестными смертоносными существами. Люди научились жить в этом кошмаре. Но однажды горстке смельчаков придется спуститься вниз и столкнуться с монстрами, которые уничтожили почти все живое на планете.

Продолжительность: 90 мин

Сценарий: Джон Гленн, Джейкоб Роман, Кенни Райан

В ролях: Морена Баккарин, Энтони Маки, Мэдди Хассон, Шона Эрп, Дэнни Бойд мл., Кевин Хуммель, Dalila Orozco, Dave Malkoff, Drexel Malkoff, James Anthony Perez

Музыка: Х. Скотт Салинас