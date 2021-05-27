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Хищники

Режиссер:М. Дж. Бассетт
Жанры: Боевик, Триллер.

Обычное сафари в заповеднике Кении превращается в сущий кошмар из-за одной ошибки. Однако нападение носорога становится лишь первым испытанием для мирной американской семьи, которая лишилась транспорта и средств связи, — теперь они остались в диких краях, где помимо хищных животных на охоту выходят не менее опасные браконьеры. Чтобы выжить, о человечности придётся забыть.

Продолжительность:101 мин
Сценарий:Изабель Бассетт, М. Дж. Бассетт, Пол Чроннелл
В ролях:Ребекка Ромейн, Джерри О’Коннелл, Филип Уинчестер, Изабель Бассетт, Майкл Джонстон Крис Фишер, Бренда Нгесо, Джордж Гленн Оума, Асим Шарма, Притул Рэйтата
Музыка:Скотт Шилдс
Производство:Кения, США
Ограничения:18+
Дата релиза:27 мая 2021
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ГалактикаЗал 3
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