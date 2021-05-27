Хищники

Режиссер: М. Дж. Бассетт

Жанры: Боевик, Триллер.

Обычное сафари в заповеднике Кении превращается в сущий кошмар из-за одной ошибки. Однако нападение носорога становится лишь первым испытанием для мирной американской семьи, которая лишилась транспорта и средств связи, — теперь они остались в диких краях, где помимо хищных животных на охоту выходят не менее опасные браконьеры. Чтобы выжить, о человечности придётся забыть.

Продолжительность: 101 мин

Сценарий: Изабель Бассетт, М. Дж. Бассетт, Пол Чроннелл

В ролях: Ребекка Ромейн, Джерри О’Коннелл, Филип Уинчестер, Изабель Бассетт, Майкл Джонстон Крис Фишер, Бренда Нгесо, Джордж Гленн Оума, Асим Шарма, Притул Рэйтата

Музыка: Скотт Шилдс