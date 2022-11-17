Хищник из бездны

Режиссер: Джастин Ли

Жанры: Триллер, Ужасы.

Джесси с компанией друзей решает провести отпуск на отдаленном острове в океане. Это райское место для плавания, походов на яхте и серфинга. Во время выхода в открытое море яхта оказывается на мели, а вокруг начинает кружить гигантская белая акула.

Продолжительность: 86 мин

Сценарий: Джастин Ли

В ролях: Никки Уилан, Трэйси Эдкинс, Шейн Уэст, Джефф Фэйи, Дина Бэйкон, Рэндолл Бэйкон, Трэйси Беннетт, Кейли Баулер, Зои Сипрес, Порша Коулмэн

Музыка: Даниэл Фигереду