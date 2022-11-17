Хищник из бездны
Режиссер:Джастин Ли
Жанры: Триллер, Ужасы.
Жанры: Триллер, Ужасы.
Джесси с компанией друзей решает провести отпуск на отдаленном острове в океане. Это райское место для плавания, походов на яхте и серфинга. Во время выхода в открытое море яхта оказывается на мели, а вокруг начинает кружить гигантская белая акула.
Продолжительность:86 мин
Сценарий:Джастин Ли
В ролях:Никки Уилан, Трэйси Эдкинс, Шейн Уэст, Джефф Фэйи, Дина Бэйкон, Рэндолл Бэйкон, Трэйси Беннетт, Кейли Баулер, Зои Сипрес, Порша Коулмэн
Музыка:Даниэл Фигереду
В ролях:Никки Уилан, Трэйси Эдкинс, Шейн Уэст, Джефф Фэйи, Дина Бэйкон, Рэндолл Бэйкон, Трэйси Беннетт, Кейли Баулер, Зои Сипрес, Порша Коулмэн
Музыка:Даниэл Фигереду
Производство:США
Ограничения:16+
Дата релиза:17 ноября 2022
Ограничения:16+
Дата релиза:17 ноября 2022
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