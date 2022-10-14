Хэллоуин заканчивается
Режиссер:Дэвид Гордон Грин
Жанры: Ужасы.
Жанры: Ужасы.
Четыре года прошло с последнего нападения маньяка Майкла Майерса на жителей городка Хэддонфилд. После гибели дочери Лори Стоуд живёт с внучкой Элисон, пишет книгу и пытается обрести покой. Однажды она встречает парня Кори, который несколько лет назад случайно убил ребёнка и с тех пор постоянно подвергается нападкам местных, и сводит его с Элисон. У молодых людей завязываются отношения, жизнь Кори налаживается, но он внезапно сталкивается с прячущимся в канализации Майклом Майерсом. Ни к чему хорошему эта встреча не приведёт.
Продолжительность:111 мин
Сценарий:Пол Логан, Крис Бернье, Дэнни Макбрайд
В ролях:Джейми Ли Кёртис, Энди Мэтичак, Джеймс Джуд Кортни, Роэн Кэмпбелл, Уилл Пэттон, Джесси Бойд, Майкл Барбиери, Destiny Bostic, Джои Харрис, Мартин
Музыка:Коди Карпентер, Джон Карпентер, Дэниел А. Дэвис
В ролях:Джейми Ли Кёртис, Энди Мэтичак, Джеймс Джуд Кортни, Роэн Кэмпбелл, Уилл Пэттон, Джесси Бойд, Майкл Барбиери, Destiny Bostic, Джои Харрис, Мартин
Музыка:Коди Карпентер, Джон Карпентер, Дэниел А. Дэвис
Производство:США, Великобритания
Ограничения:18+
Дата релиза:14 октября 2022
Ограничения:18+
Дата релиза:14 октября 2022
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