Хэллоуин заканчивается

Режиссер: Дэвид Гордон Грин

Жанры: Ужасы.

Четыре года прошло с последнего нападения маньяка Майкла Майерса на жителей городка Хэддонфилд. После гибели дочери Лори Стоуд живёт с внучкой Элисон, пишет книгу и пытается обрести покой. Однажды она встречает парня Кори, который несколько лет назад случайно убил ребёнка и с тех пор постоянно подвергается нападкам местных, и сводит его с Элисон. У молодых людей завязываются отношения, жизнь Кори налаживается, но он внезапно сталкивается с прячущимся в канализации Майклом Майерсом. Ни к чему хорошему эта встреча не приведёт.

Продолжительность: 111 мин

Сценарий: Пол Логан, Крис Бернье, Дэнни Макбрайд

В ролях: Джейми Ли Кёртис, Энди Мэтичак, Джеймс Джуд Кортни, Роэн Кэмпбелл, Уилл Пэттон, Джесси Бойд, Майкл Барбиери, Destiny Bostic, Джои Харрис, Мартин

Музыка: Коди Карпентер, Джон Карпентер, Дэниел А. Дэвис