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Хэллоуин убивает

Режиссер:Дэвид Гордон Грин
Жанры: Триллер, Ужасы.

Лори Строуд, ее дочь Карен и внучка Эллисон поймали Майкла Майерса в ловушку и оставили гореть в подвале их дома. Раненая Лори отправляется в больницу, уверенная в том, что ее преследователь наконец-то мертв. Но Майклу удается освободиться, и его кровавая расправа продолжается. Лори должна справиться с болью и снова защищаться, однако, в этот раз весь город готов дать отпор неудержимому монстру. Женщины семьи Строуд присоединяются к группе выживших, которые хотят взять правосудие в свои руки, выследить Майкла и остановить его раз и навсегда. Зло должно умереть сегодня.

Продолжительность:105 мин
Сценарий:Скотт Тимс, Дэнни Макбрайд, Дэвид Гордон Грин
В ролях:Джейми Ли Кёртис, Джуди Грир, Энди Мэтичак, Энтони Майкл Холл, Джеймс Джуд Кортни, Ник Касл, Эйрон Армстронг, Уилл Пэттон, Томас Манн, Джим Каммингс
Музыка:Коди Карпентер, Джон Карпентер, Daniel A. Davies
Производство:США, Великобритания
Ограничения:18+
Дата релиза:21 октября 2021
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Мираж СинемаКинозал №3
21 октября
20:50 (300)
23:05 (300)
c 22 по 24 октября
18:30 (300)
20:50 (300)
23:05 (300)
Кронверк Синема ФорумКинозал № 2
c 21 по 22 октября
19:35 (от 150 р.)
23 октября
19:35 (от 180 р.)
24 октября
20:50 (от 180 р.)
25 октября
18:40 (от 130 р.)
26 октября
20:50 (от 150 р.)
27 октября
20:50 (от 130 р.)
Кронверк Синема ФорумКинозал № 1
c 21 по 22 октября
22:20 (от 150 р.)
23 октября
22:20 (от 180 р.)
Мираж СинемаКинозал №5
c 21 по 24 октября
16:30 (300)
Кронверк Синема ФорумКинозал № 4
21 октября
22:20 (от 150 р.)
22 октября
12:00 (от 150 р.)
24 октября
17:45 (от 180 р.)
26 октября
17:45 (от 150 р.)
27 октября
17:45 (от 130 р.)

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