Хэллоуин убивает

Режиссер: Дэвид Гордон Грин

Жанры: Триллер, Ужасы.

Лори Строуд, ее дочь Карен и внучка Эллисон поймали Майкла Майерса в ловушку и оставили гореть в подвале их дома. Раненая Лори отправляется в больницу, уверенная в том, что ее преследователь наконец-то мертв. Но Майклу удается освободиться, и его кровавая расправа продолжается. Лори должна справиться с болью и снова защищаться, однако, в этот раз весь город готов дать отпор неудержимому монстру. Женщины семьи Строуд присоединяются к группе выживших, которые хотят взять правосудие в свои руки, выследить Майкла и остановить его раз и навсегда. Зло должно умереть сегодня.

Продолжительность: 105 мин

Сценарий: Скотт Тимс, Дэнни Макбрайд, Дэвид Гордон Грин

В ролях: Джейми Ли Кёртис, Джуди Грир, Энди Мэтичак, Энтони Майкл Холл, Джеймс Джуд Кортни, Ник Касл, Эйрон Армстронг, Уилл Пэттон, Томас Манн, Джим Каммингс

Музыка: Коди Карпентер, Джон Карпентер, Daniel A. Davies