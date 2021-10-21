Хэллоуин убивает
Режиссер:Дэвид Гордон Грин
Жанры: Триллер, Ужасы.
Жанры: Триллер, Ужасы.
Лори Строуд, ее дочь Карен и внучка Эллисон поймали Майкла Майерса в ловушку и оставили гореть в подвале их дома. Раненая Лори отправляется в больницу, уверенная в том, что ее преследователь наконец-то мертв. Но Майклу удается освободиться, и его кровавая расправа продолжается. Лори должна справиться с болью и снова защищаться, однако, в этот раз весь город готов дать отпор неудержимому монстру. Женщины семьи Строуд присоединяются к группе выживших, которые хотят взять правосудие в свои руки, выследить Майкла и остановить его раз и навсегда. Зло должно умереть сегодня.
Продолжительность:105 мин
Сценарий:Скотт Тимс, Дэнни Макбрайд, Дэвид Гордон Грин
В ролях:Джейми Ли Кёртис, Джуди Грир, Энди Мэтичак, Энтони Майкл Холл, Джеймс Джуд Кортни, Ник Касл, Эйрон Армстронг, Уилл Пэттон, Томас Манн, Джим Каммингс
Музыка:Коди Карпентер, Джон Карпентер, Daniel A. Davies
В ролях:Джейми Ли Кёртис, Джуди Грир, Энди Мэтичак, Энтони Майкл Холл, Джеймс Джуд Кортни, Ник Касл, Эйрон Армстронг, Уилл Пэттон, Томас Манн, Джим Каммингс
Музыка:Коди Карпентер, Джон Карпентер, Daniel A. Davies
Производство:США, Великобритания
Ограничения:18+
Дата релиза:21 октября 2021
Ограничения:18+
Дата релиза:21 октября 2021
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