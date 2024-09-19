163353

Хеллбой: Проклятие Горбуна

Режиссер:Брайан Тейлор
Жанры: Боевик, Ужасы.

Хеллбой — сын демона и ведьмы, работающий в Бюро паранормальных расследований. Он сражается с силами зла по всему миру. Во время перевозки в поезде опасного монстра, Хеллбой и новая агент Бюро в результате аварии оказываются в глухой деревне, в которой происходят странные вещи. Местные жители страдают от зловещего существа — повешенного много лет назад богатея. Вернувшийся с того света олигарх подчиняет людей своей воле и за каждую душу, низвергнутую в ад, получает по монете. Он оказывается непростым противником для парня из преисподней, ведь чудовищу известна тайна происхождения Хеллбоя

Продолжительность:98 мин
Сценарий:Кристофер Голден, Брайан Тейлор, Майк Миньола
В ролях:Джек Кеси, Джефферсон Уайт, Леа Макнамара, Аделин Рудольф, Джозеф Марселл, Hannah Margetson, Martin Bassindale, Carola Colombo, Нэйтан Купер
Музыка:Свен Фолконер
Производство:США, Великобритания, Германия
Ограничения:18+
Дата релиза:19 сентября 2024
0
Я иду
Ваша оценка
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №1
c 19 по 22 сентября
22:15 (420)
c 23 по 24 сентября
22:15 (370)
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №5
c 19 по 22 сентября
18:50 (550)
c 23 по 24 сентября
18:50 (450)

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?