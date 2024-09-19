Хеллбой: Проклятие Горбуна

Режиссер: Брайан Тейлор

Жанры: Боевик, Ужасы.

Хеллбой — сын демона и ведьмы, работающий в Бюро паранормальных расследований. Он сражается с силами зла по всему миру. Во время перевозки в поезде опасного монстра, Хеллбой и новая агент Бюро в результате аварии оказываются в глухой деревне, в которой происходят странные вещи. Местные жители страдают от зловещего существа — повешенного много лет назад богатея. Вернувшийся с того света олигарх подчиняет людей своей воле и за каждую душу, низвергнутую в ад, получает по монете. Он оказывается непростым противником для парня из преисподней, ведь чудовищу известна тайна происхождения Хеллбоя

Продолжительность: 98 мин

Сценарий: Кристофер Голден, Брайан Тейлор, Майк Миньола

В ролях: Джек Кеси, Джефферсон Уайт, Леа Макнамара, Аделин Рудольф, Джозеф Марселл, Hannah Margetson, Martin Bassindale, Carola Colombo, Нэйтан Купер

Музыка: Свен Фолконер