Хеллбой: Проклятие Горбуна
Режиссер:Брайан Тейлор
Жанры: Боевик, Ужасы.
Жанры: Боевик, Ужасы.
Хеллбой — сын демона и ведьмы, работающий в Бюро паранормальных расследований. Он сражается с силами зла по всему миру. Во время перевозки в поезде опасного монстра, Хеллбой и новая агент Бюро в результате аварии оказываются в глухой деревне, в которой происходят странные вещи. Местные жители страдают от зловещего существа — повешенного много лет назад богатея. Вернувшийся с того света олигарх подчиняет людей своей воле и за каждую душу, низвергнутую в ад, получает по монете. Он оказывается непростым противником для парня из преисподней, ведь чудовищу известна тайна происхождения Хеллбоя
Продолжительность:98 мин
Сценарий:Кристофер Голден, Брайан Тейлор, Майк Миньола
В ролях:Джек Кеси, Джефферсон Уайт, Леа Макнамара, Аделин Рудольф, Джозеф Марселл, Hannah Margetson, Martin Bassindale, Carola Colombo, Нэйтан Купер
Музыка:Свен Фолконер
В ролях:Джек Кеси, Джефферсон Уайт, Леа Макнамара, Аделин Рудольф, Джозеф Марселл, Hannah Margetson, Martin Bassindale, Carola Colombo, Нэйтан Купер
Музыка:Свен Фолконер
Производство:США, Великобритания, Германия
Ограничения:18+
Дата релиза:19 сентября 2024
Ограничения:18+
Дата релиза:19 сентября 2024
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