Хэллбендер

Режиссер: Джон Ло, Зельда Адамс, Тоби Поузер

Жанры: Ужасы.

Из-за иммунной болезни мать держит 16-летнюю дочь Иззи в практически безлюдной местности за городом. Но девушка и там тайно находит друзей и однажды в процессе игры съедает живого червя — после этого в ней просыпается жестокость и неутолимое чувство голода. Теперь Иззи предстоит приобщиться к жуткой семейной тайне.

Продолжительность: 86 мин

Сценарий: Джон Ло, Зельда Адамс, Тоби Поузер

В ролях: Зельда Адамс, Тоби Поузер, Лулу Адамс, Джон Ло, Rinzin Thonden, Khenzom, Шон Уилсон Джуди Розен, Роб Фигероа, Tess McKeegan

Музыка: Джон Ло