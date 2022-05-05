Хэллбендер
Режиссер:Джон Ло, Зельда Адамс, Тоби Поузер
Жанры: Ужасы.
Жанры: Ужасы.
Из-за иммунной болезни мать держит 16-летнюю дочь Иззи в практически безлюдной местности за городом. Но девушка и там тайно находит друзей и однажды в процессе игры съедает живого червя — после этого в ней просыпается жестокость и неутолимое чувство голода. Теперь Иззи предстоит приобщиться к жуткой семейной тайне.
Продолжительность:86 мин
Сценарий:Джон Ло, Зельда Адамс, Тоби Поузер
В ролях:Зельда Адамс, Тоби Поузер, Лулу Адамс, Джон Ло, Rinzin Thonden, Khenzom, Шон Уилсон Джуди Розен, Роб Фигероа, Tess McKeegan
Музыка:Джон Ло
В ролях:Зельда Адамс, Тоби Поузер, Лулу Адамс, Джон Ло, Rinzin Thonden, Khenzom, Шон Уилсон Джуди Розен, Роб Фигероа, Tess McKeegan
Музыка:Джон Ло
Производство:США
Ограничения:18+
Дата релиза:05 мая 2022
Ограничения:18+
Дата релиза:05 мая 2022
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