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Хэллбендер

Режиссер:Джон Ло, Зельда Адамс, Тоби Поузер
Жанры: Ужасы.

Из-за иммунной болезни мать держит 16-летнюю дочь Иззи в практически безлюдной местности за городом. Но девушка и там тайно находит друзей и однажды в процессе игры съедает живого червя — после этого в ней просыпается жестокость и неутолимое чувство голода. Теперь Иззи предстоит приобщиться к жуткой семейной тайне.

Продолжительность:86 мин
Сценарий:Джон Ло, Зельда Адамс, Тоби Поузер
В ролях:Зельда Адамс, Тоби Поузер, Лулу Адамс, Джон Ло, Rinzin Thonden, Khenzom, Шон Уилсон Джуди Розен, Роб Фигероа, Tess McKeegan
Музыка:Джон Ло
Производство:США
Ограничения:18+
Дата релиза:05 мая 2022
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Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №5
c 5 по 9 мая
22:55 (330)
10 мая
22:55 (330)

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