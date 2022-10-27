Грозный папа

Режиссер: Карен Оганесян, Юрий Коробейников

Жанры: Комедия, Приключения, Семейный.

Поссорившись с сыном, царь Иван Грозный случайно ранит его – как на знаменитой картине Репина. Жизнь царевича на волоске. Чтобы все исправить, Грозный хочет отправиться в прошлое с помощью волшебного гримуара. Однако что-то пошло не так, и Грозный попадает в наше время, где знакомится с семьей Осиповых. Никита Осипов – неудачливый археолог и такой же неудачливый отец. Он давно потерял контакт с детьми – Ромкой и Полей. Но теперь они вместе отправляются в путешествие, чтобы помочь Грозному отыскать гримуар и спасти царевича.

Продолжительность: 90 мин

Сценарий: Кирилл Журенков, Надежда Воробьева

В ролях: Кирилл Кяро, Евгений Гришковец, Игорь Верник, Елена Сафонова, Анастасия Тодореску, Михаил Орлов, Ирина Воронова, Ульяна Пилипенко, Игнат Акрачков, Эрик Панич

Музыка: Денис Дубовик