Грозный папа
Режиссер:Карен Оганесян, Юрий Коробейников
Жанры: Комедия, Приключения, Семейный.
Жанры: Комедия, Приключения, Семейный.
Поссорившись с сыном, царь Иван Грозный случайно ранит его – как на знаменитой картине Репина. Жизнь царевича на волоске. Чтобы все исправить, Грозный хочет отправиться в прошлое с помощью волшебного гримуара. Однако что-то пошло не так, и Грозный попадает в наше время, где знакомится с семьей Осиповых. Никита Осипов – неудачливый археолог и такой же неудачливый отец. Он давно потерял контакт с детьми – Ромкой и Полей. Но теперь они вместе отправляются в путешествие, чтобы помочь Грозному отыскать гримуар и спасти царевича.
Продолжительность:90 мин
Сценарий:Кирилл Журенков, Надежда Воробьева
В ролях:Кирилл Кяро, Евгений Гришковец, Игорь Верник, Елена Сафонова, Анастасия Тодореску, Михаил Орлов, Ирина Воронова, Ульяна Пилипенко, Игнат Акрачков, Эрик Панич
Музыка:Денис Дубовик
В ролях:Кирилл Кяро, Евгений Гришковец, Игорь Верник, Елена Сафонова, Анастасия Тодореску, Михаил Орлов, Ирина Воронова, Ульяна Пилипенко, Игнат Акрачков, Эрик Панич
Музыка:Денис Дубовик
Производство:Россия
Ограничения:6+
Дата релиза:27 октября 2022
Ограничения:6+
Дата релиза:27 октября 2022
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