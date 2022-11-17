Гриша Субботин

Режиссер: Кирилл Котельников

Жанры: Концерт.

Сегодня у курьера Гриши Субботина много клиентов: преступные авторитеты, томные леди, люди в черном, гадалки и другие неординарные личности. Решая их проблемы и выпутываясь из сложных ситуаций, Гриша идёт к своей цели — накопить на барабанную установку. Но есть веская причина, которая может остановить даже самого быстрого и пунктуального курьера — это любовь.

Продолжительность: 104 мин

Сценарий: Леонид Андронов, Евгений Горенбург

В ролях: Андрей Михайлов, Алина Махнева, Александр Михайлов, Дмитрий Брекоткин, Андрей Рожков, Владимир Шахрин, Анна Коркия, Алёна Сатюкова, Даниил Макаров, Александр Бушуй

Музыка: Актиний