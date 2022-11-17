Гриша Субботин
Режиссер:Кирилл Котельников
Жанры: Концерт.
Жанры: Концерт.
Сегодня у курьера Гриши Субботина много клиентов: преступные авторитеты, томные леди, люди в черном, гадалки и другие неординарные личности. Решая их проблемы и выпутываясь из сложных ситуаций, Гриша идёт к своей цели — накопить на барабанную установку. Но есть веская причина, которая может остановить даже самого быстрого и пунктуального курьера — это любовь.
Продолжительность:104 мин
Сценарий:Леонид Андронов, Евгений Горенбург
В ролях:Андрей Михайлов, Алина Махнева, Александр Михайлов, Дмитрий Брекоткин, Андрей Рожков, Владимир Шахрин, Анна Коркия, Алёна Сатюкова, Даниил Макаров, Александр Бушуй
Музыка:Актиний
В ролях:Андрей Михайлов, Алина Махнева, Александр Михайлов, Дмитрий Брекоткин, Андрей Рожков, Владимир Шахрин, Анна Коркия, Алёна Сатюкова, Даниил Макаров, Александр Бушуй
Музыка:Актиний
Производство:Россия
Ограничения:16+
Дата релиза:17 ноября 2022
Ограничения:16+
Дата релиза:17 ноября 2022
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