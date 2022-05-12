Грешное тело
Режиссер:Амария Олсон, Обин Олсон
Жанры: Триллер, Приключения, Криминал.
Жанры: Триллер, Приключения, Криминал.
Две девушки с помощью техник соблазна обкрадывают состоятельных мужчин. Однажды они узнали, что у одной из их жертв есть бриллианты стоимостью миллионы долларов. Теперь жизнь девушек подвергается огромному риску.
Продолжительность:84 мин
Сценарий:Род Спенс
В ролях:Элиша Криис, Элли Патрикиос, Марк МакКалло, Риккардо Бердини, Дэнни Арройо, Барри Пьяченте Кри Мишель Роджерс
Музыка:Денис Суров
В ролях:Элиша Криис, Элли Патрикиос, Марк МакКалло, Риккардо Бердини, Дэнни Арройо, Барри Пьяченте Кри Мишель Роджерс
Музыка:Денис Суров
Производство:США
Ограничения:18+
Дата релиза:12 мая 2022
Ограничения:18+
Дата релиза:12 мая 2022
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