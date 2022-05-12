Грешное тело

Режиссер: Амария Олсон, Обин Олсон

Жанры: Триллер, Приключения, Криминал.

Две девушки с помощью техник соблазна обкрадывают состоятельных мужчин. Однажды они узнали, что у одной из их жертв есть бриллианты стоимостью миллионы долларов. Теперь жизнь девушек подвергается огромному риску.

Продолжительность: 84 мин

Сценарий: Род Спенс

В ролях: Элиша Криис, Элли Патрикиос, Марк МакКалло, Риккардо Бердини, Дэнни Арройо, Барри Пьяченте Кри Мишель Роджерс

Музыка: Денис Суров