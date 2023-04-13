Гремлины: хранители леса

Режиссер: Джон Райт

Жанры: Ужасы.

Пережив нападение в собственной квартире, молодая супружеская пара, в скором времени ожидающая пополнения, переезжает из Лондона в доставшийся им в наследство дом в ирландской деревне. Новое место кажется тихим и спокойным, хотя соседка предупреждает, что каждый вечер нужно оставлять в саду угощение для лесных существ в красных колпаках, иначе не миновать беды.

Продолжительность: 104 мин

Сценарий: Марк Стэй, Джон Райт

В ролях: Ханна Джон-Кэймен, Дуглас Бут, Колм Мини, Кристиан Нэйрн, Крис Уолли, Нив Кьюсак, Финбар Линч, Рик Уорден, Лалор Родди, Пол Блэкуэлл

Музыка: Кристиан Хенсон