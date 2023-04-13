Гремлины: хранители леса
Режиссер:Джон Райт
Жанры: Ужасы.
Жанры: Ужасы.
Пережив нападение в собственной квартире, молодая супружеская пара, в скором времени ожидающая пополнения, переезжает из Лондона в доставшийся им в наследство дом в ирландской деревне. Новое место кажется тихим и спокойным, хотя соседка предупреждает, что каждый вечер нужно оставлять в саду угощение для лесных существ в красных колпаках, иначе не миновать беды.
Продолжительность:104 мин
Сценарий:Марк Стэй, Джон Райт
В ролях:Ханна Джон-Кэймен, Дуглас Бут, Колм Мини, Кристиан Нэйрн, Крис Уолли, Нив Кьюсак, Финбар Линч, Рик Уорден, Лалор Родди, Пол Блэкуэлл
Музыка:Кристиан Хенсон
В ролях:Ханна Джон-Кэймен, Дуглас Бут, Колм Мини, Кристиан Нэйрн, Крис Уолли, Нив Кьюсак, Финбар Линч, Рик Уорден, Лалор Родди, Пол Блэкуэлл
Музыка:Кристиан Хенсон
Производство:Великобритания
Ограничения:18+
Дата релиза:13 апреля 2023
Ограничения:18+
Дата релиза:13 апреля 2023
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