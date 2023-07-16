Гран Туризмо Режиссер: Нил Бломкамп

Жанры: Боевик, Драма, Приключения, Спорт. Заядлый геймер Янн Марденборо, несостоявшийся автогонщик Джейк Солтер и идейный маркетолог Дэнни Мур вместе рискнут всем, чтобы найти своё место в самом элитном виде спорта. Продолжительность: 134 мин Сценарий: Зак Бэйлин, Джейсон Холл, Алекс Тсе

В ролях: Арчи Мадекве, Орландо Блум, Дэвид Харбор, Никхил Пармар, Мэйв Куртье-Лилли, Дэниэл Пуиг, Джимон Хонсу, Джери Халлиуэлл, Даррен Барнет, Джоша Страдовски

Музыка: Лорн Бэлф, Эндрю Кавчински Производство: США, Япония

Ограничения: 18+

Дата релиза: 16 июля 2023

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