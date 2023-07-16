Гран Туризмо
Режиссер:Нил Бломкамп
Жанры: Боевик, Драма, Приключения, Спорт.
Жанры: Боевик, Драма, Приключения, Спорт.
Заядлый геймер Янн Марденборо, несостоявшийся автогонщик Джейк Солтер и идейный маркетолог Дэнни Мур вместе рискнут всем, чтобы найти своё место в самом элитном виде спорта.
Продолжительность:134 мин
Сценарий:Зак Бэйлин, Джейсон Холл, Алекс Тсе
В ролях:Арчи Мадекве, Орландо Блум, Дэвид Харбор, Никхил Пармар, Мэйв Куртье-Лилли, Дэниэл Пуиг, Джимон Хонсу, Джери Халлиуэлл, Даррен Барнет, Джоша Страдовски
Музыка:Лорн Бэлф, Эндрю Кавчински
В ролях:Арчи Мадекве, Орландо Блум, Дэвид Харбор, Никхил Пармар, Мэйв Куртье-Лилли, Дэниэл Пуиг, Джимон Хонсу, Джери Халлиуэлл, Даррен Барнет, Джоша Страдовски
Музыка:Лорн Бэлф, Эндрю Кавчински
Производство:США, Япония
Ограничения:18+
Дата релиза:16 июля 2023
Ограничения:18+
Дата релиза:16 июля 2023
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