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Гоу, Феликс

Режиссер:Николя Лемэй
Жанры: Фэнтези, Приключения, Анимация, Семейный.

Юный Феликс отправляется в увлекательное и полное юмора путешествие. Он попадает в невероятные истории, встречает волшебницу Моргану, а также находит преданных друзей.

Продолжительность:85 мин
Сценарий:Марк Робитейлл, Николя Лемэй, Артур Холден
В ролях:Гэбриел Лессард, Марк Лабреш, Карин Ванасс, Ги Надон, Антуан Дюран, Тристан Харви Эвелин Желина, Катрин Пру-Лемэ, Фредерик Дезаже, Луис Лякомб
Музыка:Жиль Левей
Производство:Канада
Ограничения:6+
Дата релиза:10 февраля 2022
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ГалактикаЗал 3
c 5 по 6 февраля
12:10 (330)

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