Гоу, Феликс Режиссер: Николя Лемэй

Жанры: Фэнтези, Приключения, Анимация, Семейный. Юный Феликс отправляется в увлекательное и полное юмора путешествие. Он попадает в невероятные истории, встречает волшебницу Моргану, а также находит преданных друзей. Продолжительность: 85 мин Сценарий: Марк Робитейлл, Николя Лемэй, Артур Холден

В ролях: Гэбриел Лессард, Марк Лабреш, Карин Ванасс, Ги Надон, Антуан Дюран, Тристан Харви Эвелин Желина, Катрин Пру-Лемэ, Фредерик Дезаже, Луис Лякомб

Музыка: Жиль Левей Производство: Канада

Ограничения: 6+

Дата релиза: 10 февраля 2022

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