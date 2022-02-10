Гоу, Феликс
Режиссер:Николя Лемэй
Жанры: Фэнтези, Приключения, Анимация, Семейный.
Жанры: Фэнтези, Приключения, Анимация, Семейный.
Юный Феликс отправляется в увлекательное и полное юмора путешествие. Он попадает в невероятные истории, встречает волшебницу Моргану, а также находит преданных друзей.
Продолжительность:85 мин
Сценарий:Марк Робитейлл, Николя Лемэй, Артур Холден
В ролях:Гэбриел Лессард, Марк Лабреш, Карин Ванасс, Ги Надон, Антуан Дюран, Тристан Харви Эвелин Желина, Катрин Пру-Лемэ, Фредерик Дезаже, Луис Лякомб
Музыка:Жиль Левей
В ролях:Гэбриел Лессард, Марк Лабреш, Карин Ванасс, Ги Надон, Антуан Дюран, Тристан Харви Эвелин Желина, Катрин Пру-Лемэ, Фредерик Дезаже, Луис Лякомб
Музыка:Жиль Левей
Производство:Канада
Ограничения:6+
Дата релиза:10 февраля 2022
Ограничения:6+
Дата релиза:10 февраля 2022
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