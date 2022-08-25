Гостья из космоса

Режиссер: Амалия Несбю Фик

Жанры: Анимация, Семейный.

11-летний Аллан вместе с отцом переезжают в незнакомый городок. В поисках новых друзей мальчик знакомится с ученым соседом. Тот уверен, что инопланетяне вот-вот прилетят на Землю, и никого лучше Аллана для первого контакта не найти.

Вскоре тарелка «зеленого человечка» действительно терпит крушение на местном стадионе. Из нее появляется чудная девочка. И хоть между детьми возникает крепкая дружба, Аллан дает честное землянское отправить необычную гостью домой.

Продолжительность: 85 мин

Сценарий: Амалия Несбю Фик, Томас Порсагер, Петер Фрёдин

В ролях: Луис Несс-Шмидт, Андерс В. Бертельсен, Еспер Кристенсен, Петер Фрёдин, Бодиль Ёргенсон, Николай Коперникус, Софи Торп

Музыка: Андреас Аренхольт Биндслев