Гостья из космоса
Режиссер:Амалия Несбю Фик
Жанры: Анимация, Семейный.
Жанры: Анимация, Семейный.
11-летний Аллан вместе с отцом переезжают в незнакомый городок. В поисках новых друзей мальчик знакомится с ученым соседом. Тот уверен, что инопланетяне вот-вот прилетят на Землю, и никого лучше Аллана для первого контакта не найти.
Вскоре тарелка «зеленого человечка» действительно терпит крушение на местном стадионе. Из нее появляется чудная девочка. И хоть между детьми возникает крепкая дружба, Аллан дает честное землянское отправить необычную гостью домой.
Продолжительность:85 мин
Сценарий:Амалия Несбю Фик, Томас Порсагер, Петер Фрёдин
В ролях:Луис Несс-Шмидт, Андерс В. Бертельсен, Еспер Кристенсен, Петер Фрёдин, Бодиль Ёргенсон, Николай Коперникус, Софи Торп
Музыка:Андреас Аренхольт Биндслев
В ролях:Луис Несс-Шмидт, Андерс В. Бертельсен, Еспер Кристенсен, Петер Фрёдин, Бодиль Ёргенсон, Николай Коперникус, Софи Торп
Музыка:Андреас Аренхольт Биндслев
Производство:Дания
Ограничения:6+
Дата релиза:25 августа 2022
Ограничения:6+
Дата релиза:25 августа 2022
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