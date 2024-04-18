Город тайн: Исчезнувшая

Режиссер: Роберт Коннолли

Жанры: Триллер.

Пять девушек отправляются на корпоративный тимбилдинг в горы. В ходе квеста бесследно исчезает одна из них, а другие участники похода явно что-то скрывают. На помощь местному следствию приезжает федеральный агент Аарон Фальк. Однако чем больше он углубляется в дело, тем больше прозрений у него возникает. Ведь каждая из вернувшихся рассказывает свою версию произошедшего, а местной полиции совершенно неясно, что тут делает федерал и зачем ему звонила пропавшая перед своим исчезновением.

Продолжительность: 120 мин

Сценарий: Роберт Коннолли, Джейн Харпер

В ролях: Эрик Бана, Анна Торв, Деборра-Ли Фернесс, Робин МакЛиви, Сиси Стрингер, Люси Анселл, Жаклин Маккензи, Джереми Линдсэй Тейлор, Ричард Роксбург, Тони Бриггс

Музыка: Питер Реберн