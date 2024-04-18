Город тайн: Исчезнувшая
Режиссер:Роберт Коннолли
Жанры: Триллер.
Жанры: Триллер.
Пять девушек отправляются на корпоративный тимбилдинг в горы. В ходе квеста бесследно исчезает одна из них, а другие участники похода явно что-то скрывают. На помощь местному следствию приезжает федеральный агент Аарон Фальк. Однако чем больше он углубляется в дело, тем больше прозрений у него возникает. Ведь каждая из вернувшихся рассказывает свою версию произошедшего, а местной полиции совершенно неясно, что тут делает федерал и зачем ему звонила пропавшая перед своим исчезновением.
Продолжительность:120 мин
Сценарий:Роберт Коннолли, Джейн Харпер
В ролях:Эрик Бана, Анна Торв, Деборра-Ли Фернесс, Робин МакЛиви, Сиси Стрингер, Люси Анселл, Жаклин Маккензи, Джереми Линдсэй Тейлор, Ричард Роксбург, Тони Бриггс
Музыка:Питер Реберн
В ролях:Эрик Бана, Анна Торв, Деборра-Ли Фернесс, Робин МакЛиви, Сиси Стрингер, Люси Анселл, Жаклин Маккензи, Джереми Линдсэй Тейлор, Ричард Роксбург, Тони Бриггс
Музыка:Питер Реберн
Производство:США
Ограничения:18+
Дата релиза:18 апреля 2024
Ограничения:18+
Дата релиза:18 апреля 2024
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