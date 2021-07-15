Город тайн
Режиссер:Роберт Коннолли
Жанры: Драма, Триллер, Детектив, Криминал.
Жанры: Драма, Триллер, Детектив, Криминал.
Аарон Фальк, сделавший блестящую карьеру в федеральной полиции, спустя 20 лет приезжает в родной город на похороны своего когда-то лучшего друга Люка. Факты указывают на то, что тот убил жену и сына, а потом застрелился сам, но знавшие Люка не могут в это поверить. Неохотно принявшись за расследование, Фальк вскоре обнаруживает связь между этим делом и давним событием — смертью 17-летней Элли, их общей с Люком подруги.
Продолжительность:117 мин
Сценарий:Гарри Криппс, Роберт Коннолли, Саманта Штраусс
В ролях:Эрик Бана, Женевьев О’Рейли, Кейр О’Доннелл, Джон Полсон, Джулия Блейк, Брюс Спенс, Уильям Заппа, Мэтью Нэйбл, Джеймс Фрешвилл, Джереми Линдсэй Тейлор
Музыка:Питер Реберн
В ролях:Эрик Бана, Женевьев О’Рейли, Кейр О’Доннелл, Джон Полсон, Джулия Блейк, Брюс Спенс, Уильям Заппа, Мэтью Нэйбл, Джеймс Фрешвилл, Джереми Линдсэй Тейлор
Музыка:Питер Реберн
Производство:Австралия, США
Ограничения:16+
Дата релиза:15 июля 2021
Ограничения:16+
Дата релиза:15 июля 2021
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