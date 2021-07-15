Город тайн

Режиссер: Роберт Коннолли

Жанры: Драма, Триллер, Детектив, Криминал.

Аарон Фальк, сделавший блестящую карьеру в федеральной полиции, спустя 20 лет приезжает в родной город на похороны своего когда-то лучшего друга Люка. Факты указывают на то, что тот убил жену и сына, а потом застрелился сам, но знавшие Люка не могут в это поверить. Неохотно принявшись за расследование, Фальк вскоре обнаруживает связь между этим делом и давним событием — смертью 17-летней Элли, их общей с Люком подруги.

Продолжительность: 117 мин

Сценарий: Гарри Криппс, Роберт Коннолли, Саманта Штраусс

В ролях: Эрик Бана, Женевьев О’Рейли, Кейр О’Доннелл, Джон Полсон, Джулия Блейк, Брюс Спенс, Уильям Заппа, Мэтью Нэйбл, Джеймс Фрешвилл, Джереми Линдсэй Тейлор

Музыка: Питер Реберн