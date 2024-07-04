Город страха
Режиссер:Джордан Скотт
Жанры: Драма, Триллер, Детектив.
Жанры: Драма, Триллер, Детектив.
Опытного социального психолога Бена Монро приглашают в Берлин, чтобы помочь полиции с расследованием массового убийства членов тайного культа. Пока он погружается в работу, его дочь-бунтарка знакомится с молодым человеком, который посвящает ее в местную андеграундную культуру. Когда она оказывается в большой опасности, Бену приходится действовать на опережение и не всегда законно.
Продолжительность:94 мин
Сценарий:Джордан Скотт, Николас Хогг
В ролях:Эрик Бана, Сэди Синк, Сильвия Хукс, Йонас Дасслер, София Ройз, Штефан Кампвирт, Юстина дель Корте, Joone Dankou, Лара Файт, Sira-Anna Faal
Музыка:Фолькер Бертельман
В ролях:Эрик Бана, Сэди Синк, Сильвия Хукс, Йонас Дасслер, София Ройз, Штефан Кампвирт, Юстина дель Корте, Joone Dankou, Лара Файт, Sira-Anna Faal
Музыка:Фолькер Бертельман
Производство:США, Германия
Ограничения:18+
Дата релиза:04 июля 2024
Ограничения:18+
Дата релиза:04 июля 2024
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