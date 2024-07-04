Город страха

Режиссер: Джордан Скотт

Жанры: Драма, Триллер, Детектив.

Опытного социального психолога Бена Монро приглашают в Берлин, чтобы помочь полиции с расследованием массового убийства членов тайного культа. Пока он погружается в работу, его дочь-бунтарка знакомится с молодым человеком, который посвящает ее в местную андеграундную культуру. Когда она оказывается в большой опасности, Бену приходится действовать на опережение и не всегда законно.

Продолжительность: 94 мин

Сценарий: Джордан Скотт, Николас Хогг

В ролях: Эрик Бана, Сэди Синк, Сильвия Хукс, Йонас Дасслер, София Ройз, Штефан Кампвирт, Юстина дель Корте, Joone Dankou, Лара Файт, Sira-Anna Faal

Музыка: Фолькер Бертельман