163084

Горизонты: Часть 1

Режиссер:Кевин Костнер
Жанры: Драма, История, Военный, Вестерн.

История семьи, любви и дружбы, охватывающая 15-летний период до и после Гражданской войны.

Продолжительность:181 мин
Сценарий:Джон Берд, Кевин Костнер, Марк Кэздан
В ролях:Кевин Костнер, Сиенна Миллер, Сэм Уортингтон, Джена Мэлоун, Оуэн Кроу Шо, Татанка Минс, Элла Хант, Тим Гини, Джованни Рибизи, Дэнни Хьюстон
Музыка:Джон Дебни
Производство:США
Ограничения:18+
Дата релиза:27 июня 2024
0
Я иду
Ваша оценка
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?