Горизонты: Часть 1 Режиссер: Кевин Костнер

Жанры: Драма, История, Военный, Вестерн. История семьи, любви и дружбы, охватывающая 15-летний период до и после Гражданской войны. Продолжительность: 181 мин Сценарий: Джон Берд, Кевин Костнер, Марк Кэздан

В ролях: Кевин Костнер, Сиенна Миллер, Сэм Уортингтон, Джена Мэлоун, Оуэн Кроу Шо, Татанка Минс, Элла Хант, Тим Гини, Джованни Рибизи, Дэнни Хьюстон

Музыка: Джон Дебни Производство: США

Ограничения: 18+

Дата релиза: 27 июня 2024

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