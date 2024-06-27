Горизонты: Часть 1
Режиссер:Кевин Костнер
Жанры: Драма, История, Военный, Вестерн.
Жанры: Драма, История, Военный, Вестерн.
История семьи, любви и дружбы, охватывающая 15-летний период до и после Гражданской войны.
Продолжительность:181 мин
Сценарий:Джон Берд, Кевин Костнер, Марк Кэздан
В ролях:Кевин Костнер, Сиенна Миллер, Сэм Уортингтон, Джена Мэлоун, Оуэн Кроу Шо, Татанка Минс, Элла Хант, Тим Гини, Джованни Рибизи, Дэнни Хьюстон
Музыка:Джон Дебни
В ролях:Кевин Костнер, Сиенна Миллер, Сэм Уортингтон, Джена Мэлоун, Оуэн Кроу Шо, Татанка Минс, Элла Хант, Тим Гини, Джованни Рибизи, Дэнни Хьюстон
Музыка:Джон Дебни
Производство:США
Ограничения:18+
Дата релиза:27 июня 2024
Ограничения:18+
Дата релиза:27 июня 2024
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!