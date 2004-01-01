Гонка со временем
Режиссер:Филлип Нойс
Жанры: Триллер.
Жанры: Триллер.
На что готова мать ради спасения своего ребенка? В мире практически не осталось места для надежды. Помощи ждать тоже неоткуда, ведь даже власти бессильны, когда города один за другим объявляют об изоляции. Уютное местечко под названием Лейквуд превращается в отдельный, независимый мир — государство, отрезанное от страны. Именно здесь произойдет гонка со смертью и борьба со временем. Кто окажется победителем, когда на кону жизнь ребенка?
Продолжительность:84 мин
Сценарий:Крис Спарлинг
В ролях:Наоми Уоттс, Колтон Гоббо, Сьерра Молтби
Музыка:Филь Эйслер
В ролях:Наоми Уоттс, Колтон Гоббо, Сьерра Молтби
Музыка:Филь Эйслер
Производство:США
Ограничения:16+
Ограничения:16+
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