Головоломка 2
Режиссер:Келси Манн
Жанры: Комедия, Фэнтези, Анимация, Семейный.
Жанры: Комедия, Фэнтези, Анимация, Семейный.
Мозг Райли внезапно подвергается капитальному ремонту в тот момент, когда необходимо освободить место для кое-чего совершенно неожиданного: новых эмоций. Радость, Грусть, Гнев, Страх и Отвращение никак не ожидали появления некой Тревожности. И похоже, не только её.
Продолжительность:96 мин
Сценарий:Дэйв Холстейн, Мэг ЛеФов, Келси Манн
В ролях:Эми Полер, Майя Хоук, Кенсингтон Таллман, Лиза Лапира, Тони Хейл, Льюис Блэк, Филлис Смит, Айо Эдебири, Лилимар, Грэйс Лу
Музыка:Андреа Датцман
В ролях:Эми Полер, Майя Хоук, Кенсингтон Таллман, Лиза Лапира, Тони Хейл, Льюис Блэк, Филлис Смит, Айо Эдебири, Лилимар, Грэйс Лу
Музыка:Андреа Датцман
Производство:США
Ограничения:6+
Дата релиза:12 июня 2024
Ограничения:6+
Дата релиза:12 июня 2024
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