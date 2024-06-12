163078

Головоломка 2

Режиссер:Келси Манн
Жанры: Комедия, Фэнтези, Анимация, Семейный.

Мозг Райли внезапно подвергается капитальному ремонту в тот момент, когда необходимо освободить место для кое-чего совершенно неожиданного: новых эмоций. Радость, Грусть, Гнев, Страх и Отвращение никак не ожидали появления некой Тревожности. И похоже, не только её.

Продолжительность:96 мин
Сценарий:Дэйв Холстейн, Мэг ЛеФов, Келси Манн
В ролях:Эми Полер, Майя Хоук, Кенсингтон Таллман, Лиза Лапира, Тони Хейл, Льюис Блэк, Филлис Смит, Айо Эдебири, Лилимар, Грэйс Лу
Музыка:Андреа Датцман
Производство:США
Ограничения:6+
Дата релиза:12 июня 2024
0
Я иду
Ваша оценка
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №2
3 июля
11:00 (150)
13:00 (310 в 3D)
15:00 (250)
17:00 (250)
19:00 (320)
20:55 (320)
22:50 (320)
c 4 по 6 июля
11:00 (250)
13:00 (360 в 3D)
15:00 (370)
17:00 (370)
19:00 (370)
20:55 (370)
7 июля
11:00 (250)
13:00 (360 в 3D)
15:00 (370)
17:00 (370)
19:00 (370)
20:55 (370)

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?