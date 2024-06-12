Головоломка 2

Режиссер: Келси Манн

Жанры: Комедия, Фэнтези, Анимация, Семейный.

Мозг Райли внезапно подвергается капитальному ремонту в тот момент, когда необходимо освободить место для кое-чего совершенно неожиданного: новых эмоций. Радость, Грусть, Гнев, Страх и Отвращение никак не ожидали появления некой Тревожности. И похоже, не только её.

Продолжительность: 96 мин

Сценарий: Дэйв Холстейн, Мэг ЛеФов, Келси Манн

В ролях: Эми Полер, Майя Хоук, Кенсингтон Таллман, Лиза Лапира, Тони Хейл, Льюис Блэк, Филлис Смит, Айо Эдебири, Лилимар, Грэйс Лу

Музыка: Андреа Датцман