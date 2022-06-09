Голоса Арктики

Режиссер: Иван Вдовин

Жанры: Документальный.

Масштабное кинопутешествие за полярный круг, в котором соединяются тайны шаманов и жизнь в арктической пустыне, современный технологический процесс и борьба малых народов за свои традиции и культуру. Фильм состоит из трех самостоятельных новелл, которые соединяет Денис Симачев. Он отправляется в путешествие по русской Арктике в поисках уникальных музыкальных напевов.

Продолжительность: 86 мин

Сценарий: Иван Заваруев

В ролях: Денис Симачёв, Масне Вануйто, Николай Курилов, Анисья Тайбарей

Музыка: Денис Симачёв