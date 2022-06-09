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Голоса Арктики

Режиссер:Иван Вдовин
Жанры: Документальный.

Масштабное кинопутешествие за полярный круг, в котором соединяются тайны шаманов и жизнь в арктической пустыне, современный технологический процесс и борьба малых народов за свои традиции и культуру. Фильм состоит из трех самостоятельных новелл, которые соединяет Денис Симачев. Он отправляется в путешествие по русской Арктике в поисках уникальных музыкальных напевов.

Продолжительность:86 мин
Сценарий:Иван Заваруев
В ролях:Денис Симачёв, Масне Вануйто, Николай Курилов, Анисья Тайбарей
Музыка:Денис Симачёв
Производство:Россия
Ограничения:6+
Дата релиза:09 июня 2022
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Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №5
c 9 по 10 июня
13:20 (200)
c 11 по 12 июня
13:20 (300)

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