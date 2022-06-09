Голоса Арктики
Режиссер:Иван Вдовин
Жанры: Документальный.
Жанры: Документальный.
Масштабное кинопутешествие за полярный круг, в котором соединяются тайны шаманов и жизнь в арктической пустыне, современный технологический процесс и борьба малых народов за свои традиции и культуру. Фильм состоит из трех самостоятельных новелл, которые соединяет Денис Симачев. Он отправляется в путешествие по русской Арктике в поисках уникальных музыкальных напевов.
Продолжительность:86 мин
Сценарий:Иван Заваруев
В ролях:Денис Симачёв, Масне Вануйто, Николай Курилов, Анисья Тайбарей
Музыка:Денис Симачёв
В ролях:Денис Симачёв, Масне Вануйто, Николай Курилов, Анисья Тайбарей
Музыка:Денис Симачёв
Производство:Россия
Ограничения:6+
Дата релиза:09 июня 2022
Ограничения:6+
Дата релиза:09 июня 2022
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