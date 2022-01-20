Голос любви
Режиссер:Валери Лемерсье
Жанры: Комедия, Мелодрама, Музыкальный.
Жанры: Комедия, Мелодрама, Музыкальный.
Известный продюсер находит в провинции девочку с уникальным голосом: у нее есть все шансы стать звездой и одной из величайших певиц в мире. Но от мечты до ее воплощения много шагов. И так сложно идти к своей цели, когда главным в жизни становится любовь.
Продолжительность:128 мин
Сценарий:Валери Лемерсье, Брижитт Бюк
В ролях:Валери Лемерсье, Сильвен Марсель, Даниэль Фишо, Рок ЛаФортьен, Антуан Везина, Паскаль Дерошер, Жан-Ноэль Брутэ, Victoria Petrosillo, Соня Вашон, Alain Zouvi
В ролях:Валери Лемерсье, Сильвен Марсель, Даниэль Фишо, Рок ЛаФортьен, Антуан Везина, Паскаль Дерошер, Жан-Ноэль Брутэ, Victoria Petrosillo, Соня Вашон, Alain Zouvi
Производство:Франция, Канада
Ограничения:12+
Дата релиза:20 января 2022
Ограничения:12+
Дата релиза:20 января 2022
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!