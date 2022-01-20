Голос любви

Режиссер: Валери Лемерсье

Жанры: Комедия, Мелодрама, Музыкальный.

Известный продюсер находит в провинции девочку с уникальным голосом: у нее есть все шансы стать звездой и одной из величайших певиц в мире. Но от мечты до ее воплощения много шагов. И так сложно идти к своей цели, когда главным в жизни становится любовь.

Продолжительность: 128 мин

Сценарий: Валери Лемерсье, Брижитт Бюк

В ролях: Валери Лемерсье, Сильвен Марсель, Даниэль Фишо, Рок ЛаФортьен, Антуан Везина, Паскаль Дерошер, Жан-Ноэль Брутэ, Victoria Petrosillo, Соня Вашон, Alain Zouvi

