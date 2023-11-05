Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах
Режиссер:Фрэнсис Лоуренс
Жанры: Фантастика, Боевик, Драма, Триллер, Приключения.
Жанры: Фантастика, Боевик, Драма, Триллер, Приключения.
До того, как стать деспотичным президентом Панэма, молодой Кориолан Сноу был последней надеждой для своего увядающего рода — некогда великой династии, впавшей в немилость послевоенного Капитолия. Накануне десятых ежегодных Голодных игр Сноу назначают наставником Люси Грей Бэйрд — трибута дистрикта 12. Постепенно девушка привлекает все больше внимание Панэма, становясь фавориткой грядущего соревнования. Готовый на все, чтобы вернуть своей семье былое величие, Сноу решает обратить ситуацию с Люси в свою пользу. Начинается гонка со временем, которая покажет, кто певчая птица, а кто — змея.
Продолжительность:157 мин
Сценарий:Майкл Лессли, Майкл Арндт, Сьюзен Коллинз
В ролях:Том Блит, Рэйчел Зеглер, Питер Динклэйдж, Хантер Шафер, Джош Андрес Ривера, Джейсон Шварцман, Виола Дэвис, Финола Флэнаган, Берн Горман, Эшли Ляо
Музыка:Джеймс Ньютон Ховард
В ролях:Том Блит, Рэйчел Зеглер, Питер Динклэйдж, Хантер Шафер, Джош Андрес Ривера, Джейсон Шварцман, Виола Дэвис, Финола Флэнаган, Берн Горман, Эшли Ляо
Музыка:Джеймс Ньютон Ховард
Производство:США
Ограничения:16+
Дата релиза:05 ноября 2023
Ограничения:16+
Дата релиза:05 ноября 2023
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