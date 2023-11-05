Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах

Режиссер: Фрэнсис Лоуренс

Жанры: Фантастика, Боевик, Драма, Триллер, Приключения.

До того, как стать деспотичным президентом Панэма, молодой Кориолан Сноу был последней надеждой для своего увядающего рода — некогда великой династии, впавшей в немилость послевоенного Капитолия. Накануне десятых ежегодных Голодных игр Сноу назначают наставником Люси Грей Бэйрд — трибута дистрикта 12. Постепенно девушка привлекает все больше внимание Панэма, становясь фавориткой грядущего соревнования. Готовый на все, чтобы вернуть своей семье былое величие, Сноу решает обратить ситуацию с Люси в свою пользу. Начинается гонка со временем, которая покажет, кто певчая птица, а кто — змея.

Продолжительность: 157 мин

Сценарий: Майкл Лессли, Майкл Арндт, Сьюзен Коллинз

В ролях: Том Блит, Рэйчел Зеглер, Питер Динклэйдж, Хантер Шафер, Джош Андрес Ривера, Джейсон Шварцман, Виола Дэвис, Финола Флэнаган, Берн Горман, Эшли Ляо

Музыка: Джеймс Ньютон Ховард