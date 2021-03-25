154802

Годзилла против Конга

Режиссер:Адам Вингард
Жанры: Фантастика, Боевик, Драма.

Конг и группа ученых отправляются в опасное путешествие в поисках родного дома гиганта. Среди них девочка Джия, единственная, кто умеет общаться с Конгом. Неожиданно они сталкиваются с разъяренным Годзиллой, разрушающим все на своем пути. Битва двух титанов, спровоцированная неведомыми силами — лишь малая часть тайны, спрятанной в недрах Земли.

Сценарий:Эрик Пирсон, Макс Боренштейн, Терри Россио
В ролях:Александр Скарсгард, Милли Бобби Браун, Ребекка Холл, Брайан Тайри Генри, Сюн Огури, Эйса Гонсалес, Джулиан Деннисон, Лэнс Реддик, Кайл Чандлер, Демиан Бичир
Музыка:Junkie XL
Производство:США, Австралия
Ограничения:12+
Дата релиза:25 марта 2021
0
Я иду
Ваша оценка
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!
ГалактикаЗал 2
c 12 по 14 апреля
10:05 (от 150 Р)
ГалактикаЗал 4
c 12 по 14 апреля
10:05 (от 150 Р)
Мираж СинемаКинозал №3
c 13 по 14 апреля
12:20 (150 р.)
16:50 (200 р. в 3D)
19:10 (250 р. в 3D)
Кронверк Синема ФорумКинозал № 4
14 апреля
20:20 (170 р.)
Кронверк Синема ФорумКинозал № 3
14 апреля
16:50 (170 р.)
Мираж СинемаКинозал №2
c 15 по 16 апреля
11:00 (300 р.)
c 17 по 18 апреля
11:00 (450 р.)
Кронверк Синема ФорумКинозал № 2
15 апреля
16:55 (170 р.)
16 апреля
16:55 (170 р.)
17 апреля
16:55 (220 р.)
18 апреля
16:55 (220 р.)
19 апреля
16:55 (170 р.)
20 апреля
16:55 (150 р.)
ГалактикаЗал 1
c 15 по 21 апреля
21:00 (от 150 Р)
Кронверк Синема ФорумКинозал № 1
21 апреля
16:55 (170 р.)

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?