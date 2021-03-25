Годзилла против Конга
Режиссер:Адам Вингард
Жанры: Фантастика, Боевик, Драма.
Жанры: Фантастика, Боевик, Драма.
Конг и группа ученых отправляются в опасное путешествие в поисках родного дома гиганта. Среди них девочка Джия, единственная, кто умеет общаться с Конгом. Неожиданно они сталкиваются с разъяренным Годзиллой, разрушающим все на своем пути. Битва двух титанов, спровоцированная неведомыми силами — лишь малая часть тайны, спрятанной в недрах Земли.
Сценарий:Эрик Пирсон, Макс Боренштейн, Терри Россио
В ролях:Александр Скарсгард, Милли Бобби Браун, Ребекка Холл, Брайан Тайри Генри, Сюн Огури, Эйса Гонсалес, Джулиан Деннисон, Лэнс Реддик, Кайл Чандлер, Демиан Бичир
Музыка:Junkie XL
В ролях:Александр Скарсгард, Милли Бобби Браун, Ребекка Холл, Брайан Тайри Генри, Сюн Огури, Эйса Гонсалес, Джулиан Деннисон, Лэнс Реддик, Кайл Чандлер, Демиан Бичир
Музыка:Junkie XL
Производство:США, Австралия
Ограничения:12+
Дата релиза:25 марта 2021
Ограничения:12+
Дата релиза:25 марта 2021
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