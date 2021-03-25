Годзилла против Конга

Режиссер: Адам Вингард

Жанры: Фантастика, Боевик, Драма.

Конг и группа ученых отправляются в опасное путешествие в поисках родного дома гиганта. Среди них девочка Джия, единственная, кто умеет общаться с Конгом. Неожиданно они сталкиваются с разъяренным Годзиллой, разрушающим все на своем пути. Битва двух титанов, спровоцированная неведомыми силами — лишь малая часть тайны, спрятанной в недрах Земли.

Сценарий: Эрик Пирсон, Макс Боренштейн, Терри Россио

В ролях: Александр Скарсгард, Милли Бобби Браун, Ребекка Холл, Брайан Тайри Генри, Сюн Огури, Эйса Гонсалес, Джулиан Деннисон, Лэнс Реддик, Кайл Чандлер, Демиан Бичир

Музыка: Junkie XL