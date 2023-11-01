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Годзилла: Минус один

Режиссер:Такаси Ямадзаки
Жанры: Фантастика, Боевик, Драма.

В последние дни Второй мировой камикадзе Коити Сикисима посадил самолёт на острове Одо, где располагалась ремонтная база императорской армии Японии. В тот же вечер на них напал непонятно откуда взявшийся огромный ящер Годзилла — именно так называли его местные.

Коити возвращается в разрушенный бомбардировками Токио (родители погибли, от дома остались одни обломки) и пытается жить дальше. К нему прибивается тоже потерявшая семью девушка с младенцем, которого она спасла во время воздушного налёта. Время идёт, жизнь налаживается, Коити работает в команде по обезвреживанию мин в Токийском заливе, и однажды их хлипкий деревянный катер сталкивается с Годзиллой, который после ядерных испытаний на атолле Бикини стал ещё больше и ещё свирепее.

Продолжительность:125 мин
Сценарий:Такаси Ямадзаки, Исиро Хонда, Такэо Мурата
В ролях:Рюносукэ Камики,Минами Хамабэ,Хидэтака Ёсиока,Юки Ямада,Кураносукэ Сасаки,Сакура Андо,Мунэтака Аоки,Мио Танака,Юя Эндо,Кисукэ Иида
Музыка:Наоки Сато, Акира Ификубэ
Производство:Япония
Ограничения:14+
Дата релиза:01 ноября 2023
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