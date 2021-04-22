Гнев человеческий

Режиссер: Гай Ричи

Жанры: Боевик, Триллер.

Эйч — загадочный и холодный на вид джентльмен, но внутри него пылает жажда справедливости. Преследуя свои мотивы, он внедряется в инкассаторскую компанию, чтобы выйти на соучастников серии многомиллионных ограблений, потрясших Лос-Анджелес. В этой запутанной игре у каждого своя роль, но под подозрением оказываются все. Виновных же обязательно постигнет гнев человеческий.

Сценарий: Гай Ричи, Айван Эткинсон, Марн Дэвис

В ролях: Джейсон Стэйтем, Холт Маккэллани, Джеффри Донован, Джош Хартнетт, Алекс Фернс, Лас Алонсо, Рауль Кастильо, Деобиа Опарей, Скотт Иствуд, Нив Алгар

