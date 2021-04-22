Гнев человеческий
Режиссер:Гай Ричи
Жанры: Боевик, Триллер.
Жанры: Боевик, Триллер.
Эйч — загадочный и холодный на вид джентльмен, но внутри него пылает жажда справедливости. Преследуя свои мотивы, он внедряется в инкассаторскую компанию, чтобы выйти на соучастников серии многомиллионных ограблений, потрясших Лос-Анджелес. В этой запутанной игре у каждого своя роль, но под подозрением оказываются все. Виновных же обязательно постигнет гнев человеческий.
Сценарий:Гай Ричи, Айван Эткинсон, Марн Дэвис
В ролях:Джейсон Стэйтем, Холт Маккэллани, Джеффри Донован, Джош Хартнетт, Алекс Фернс, Лас Алонсо, Рауль Кастильо, Деобиа Опарей, Скотт Иствуд, Нив Алгар
В ролях:Джейсон Стэйтем, Холт Маккэллани, Джеффри Донован, Джош Хартнетт, Алекс Фернс, Лас Алонсо, Рауль Кастильо, Деобиа Опарей, Скотт Иствуд, Нив Алгар
Производство:Великобритания, США
Ограничения:18+
Дата релиза:22 апреля 2021
Ограничения:18+
Дата релиза:22 апреля 2021
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