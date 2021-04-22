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Гнев человеческий

Режиссер:Гай Ричи
Жанры: Боевик, Триллер.

Эйч — загадочный и холодный на вид джентльмен, но внутри него пылает жажда справедливости. Преследуя свои мотивы, он внедряется в инкассаторскую компанию, чтобы выйти на соучастников серии многомиллионных ограблений, потрясших Лос-Анджелес. В этой запутанной игре у каждого своя роль, но под подозрением оказываются все. Виновных же обязательно постигнет гнев человеческий.

Сценарий:Гай Ричи, Айван Эткинсон, Марн Дэвис
В ролях:Джейсон Стэйтем, Холт Маккэллани, Джеффри Донован, Джош Хартнетт, Алекс Фернс, Лас Алонсо, Рауль Кастильо, Деобиа Опарей, Скотт Иствуд, Нив Алгар
Производство:Великобритания, США
Ограничения:18+
Дата релиза:22 апреля 2021
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Северное сияниеПремьер зал
c 22 по 23 апреля
10:20 (300)
12:55 (350)
15:30 (350)
18:05 (390)
20:40 (390)
23:15 (300)
c 24 по 25 апреля
10:20 (300)
12:55 (350)
15:30 (390)
18:05 (390)
20:40 (390)
23:15 (300)
c 26 по 28 апреля
10:20 (200)
12:55 (300)
15:30 (300)
18:05 (350)
20:40 (350)
23:15 (300)
Кронверк Синема ФорумКинозал № 3
22 апреля
20:30 (190 р.)
23 апреля
20:30 (190 р.)
24 апреля
20:30 (240 р.)
25 апреля
20:30 (240 р.)
26 апреля
20:30 (170 р.)
27 апреля
20:30 (150 р.)
28 апреля
20:30 (170 р.)

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