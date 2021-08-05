Главный герой
Режиссер:Шон Леви
Жанры: Фантастика, Боевик, Комедия.
Жанры: Фантастика, Боевик, Комедия.
У сотрудника крупного банка всё идёт по накатанной, пока однажды он не выясняет, что окружающий его мир — это часть огромной видеоигры, а сам он в ней — всего лишь второстепенный персонаж. Хватит ли у него духу переписать свой код, обратить на себя внимание прекрасной девушки и, наконец, спасти мир? Одним словом, получится ли из него главный герой?
Продолжительность:115 мин
Сценарий:Мэтт Либерман, Зак Пенн
В ролях:Райан Рейнольдс, Джоди Комер, Тайка Вайтити, Уткарш Амбудкар, Джо Кири, Камилль Костек, Лил Рел Ховери, Кимберли Хоу, Мэтти Кардаропл, Тейт Флетчер
Музыка:Кристоф Бек
В ролях:Райан Рейнольдс, Джоди Комер, Тайка Вайтити, Уткарш Амбудкар, Джо Кири, Камилль Костек, Лил Рел Ховери, Кимберли Хоу, Мэтти Кардаропл, Тейт Флетчер
Музыка:Кристоф Бек
Производство:США, Канада, Япония
Ограничения:16+
Дата релиза:05 августа 2021
Ограничения:16+
Дата релиза:05 августа 2021
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