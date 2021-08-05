Главный герой

Режиссер: Шон Леви

Жанры: Фантастика, Боевик, Комедия.

У сотрудника крупного банка всё идёт по накатанной, пока однажды он не выясняет, что окружающий его мир — это часть огромной видеоигры, а сам он в ней — всего лишь второстепенный персонаж. Хватит ли у него духу переписать свой код, обратить на себя внимание прекрасной девушки и, наконец, спасти мир? Одним словом, получится ли из него главный герой?

Продолжительность: 115 мин

Сценарий: Мэтт Либерман, Зак Пенн

В ролях: Райан Рейнольдс, Джоди Комер, Тайка Вайтити, Уткарш Амбудкар, Джо Кири, Камилль Костек, Лил Рел Ховери, Кимберли Хоу, Мэтти Кардаропл, Тейт Флетчер

Музыка: Кристоф Бек