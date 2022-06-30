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Главная роль

Режиссер:Мариано Кон, Гастон Дюпра
Жанры: Комедия, Драма.

Тщеславный миллиардер задался целью вписать свое имя в историю, взявшись за создание идеального фильма. Сценарий — книга Нобелевского лауреата, режиссер — модная и эксцентричная, в главных ролях — разбитной секс-символ кумир миллионов и высоколобый драматический актер. Ждать шедевра или ждать беды?

Продолжительность:114 мин
Сценарий:Мариано Кон, Андрес Дюпра, Гастон Дюпра
В ролях:Пенелопа Крус, Антонио Бандерас, Оскар Мартинес, Хосе Луис Гомес, Маноло Соло, Нагоре Арамбуру, Ирена Эсколар, Пилар Кастро, Кольдо Олабарри, Хуан Грандинетти
Музыка:Эдуардо Крус
Производство:Испания, Аргентина
Ограничения:16+
Дата релиза:30 июня 2022
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Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №4
c 30 июня по 1 июля
20:10 (300)
c 2 по 3 июля
20:10 (330)
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №6. VIP
c 30 июня по 3 июля
15:15 (400)
Кронверк Синема ФорумКинозал № 4
c 30 июня по 1 июля
18:50 (от 170 р.)
2 июля
19:35 (от 200 р.)
3 июля
19:45 (от 200 р.)

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