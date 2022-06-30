Главная роль

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Режиссер:Мариано Кон, Гастон Дюпра
Жанры: Комедия, Драма.
Жанры: Комедия, Драма.
Тщеславный миллиардер задался целью вписать свое имя в историю, взявшись за создание идеального фильма. Сценарий — книга Нобелевского лауреата, режиссер — модная и эксцентричная, в главных ролях — разбитной секс-символ кумир миллионов и высоколобый драматический актер. Ждать шедевра или ждать беды?
Продолжительность:114 мин
Сценарий:Мариано Кон, Андрес Дюпра, Гастон Дюпра
В ролях:Пенелопа Крус, Антонио Бандерас, Оскар Мартинес, Хосе Луис Гомес, Маноло Соло, Нагоре Арамбуру, Ирена Эсколар, Пилар Кастро, Кольдо Олабарри, Хуан Грандинетти
Музыка:Эдуардо Крус
В ролях:Пенелопа Крус, Антонио Бандерас, Оскар Мартинес, Хосе Луис Гомес, Маноло Соло, Нагоре Арамбуру, Ирена Эсколар, Пилар Кастро, Кольдо Олабарри, Хуан Грандинетти
Музыка:Эдуардо Крус
Производство:Испания, Аргентина
Ограничения:16+
Дата релиза:30 июня 2022
Ограничения:16+
Дата релиза:30 июня 2022
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