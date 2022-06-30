Главная роль Режиссер: Мариано Кон, Гастон Дюпра

Жанры: Комедия, Драма. Тщеславный миллиардер задался целью вписать свое имя в историю, взявшись за создание идеального фильма. Сценарий — книга Нобелевского лауреата, режиссер — модная и эксцентричная, в главных ролях — разбитной секс-символ кумир миллионов и высоколобый драматический актер. Ждать шедевра или ждать беды? Продолжительность: 114 мин Сценарий: Мариано Кон, Андрес Дюпра, Гастон Дюпра

В ролях: Пенелопа Крус, Антонио Бандерас, Оскар Мартинес, Хосе Луис Гомес, Маноло Соло, Нагоре Арамбуру, Ирена Эсколар, Пилар Кастро, Кольдо Олабарри, Хуан Грандинетти

Музыка: Эдуардо Крус Производство: Испания, Аргентина

Ограничения: 16+

Дата релиза: 30 июня 2022

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