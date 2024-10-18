Гладиатор 2
Режиссер:Ридли Скотт
Жанры: Боевик, Драма, Приключения.
Жанры: Боевик, Драма, Приключения.
Луций, бывший наследник Римской империи, становится гладиатором.
Продолжительность:148 мин
Сценарий:Дэвид Скарпа, Питер Крэйг, Дэвид Францони
В ролях:Пол Мескал, Педро Паскаль, Конни Нильсен, Дензел Вашингтон, Джозеф Куинн, Фред Хекинджер, Дерек Джекоби, Рори Макканн, Мэтт Лукас, Питер Менса
Музыка:Гарри Грегсон-Уильямс
В ролях:Пол Мескал, Педро Паскаль, Конни Нильсен, Дензел Вашингтон, Джозеф Куинн, Фред Хекинджер, Дерек Джекоби, Рори Макканн, Мэтт Лукас, Питер Менса
Музыка:Гарри Грегсон-Уильямс
Производство:Великобритания, США
Ограничения:18+
Дата релиза:18 октября 2024
Ограничения:18+
Дата релиза:18 октября 2024
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