Гладиатор 2 Режиссер: Ридли Скотт

Жанры: Боевик, Драма, Приключения. Луций, бывший наследник Римской империи, становится гладиатором. Продолжительность: 148 мин Сценарий: Дэвид Скарпа, Питер Крэйг, Дэвид Францони

В ролях: Пол Мескал, Педро Паскаль, Конни Нильсен, Дензел Вашингтон, Джозеф Куинн, Фред Хекинджер, Дерек Джекоби, Рори Макканн, Мэтт Лукас, Питер Менса

Музыка: Гарри Грегсон-Уильямс Производство: Великобритания, США

Ограничения: 18+

Дата релиза: 18 октября 2024

Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!