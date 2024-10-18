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Гладиатор 2

Режиссер:Ридли Скотт
Жанры: Боевик, Драма, Приключения.

Луций, бывший наследник Римской империи, становится гладиатором.

Продолжительность:148 мин
Сценарий:Дэвид Скарпа, Питер Крэйг, Дэвид Францони
В ролях:Пол Мескал, Педро Паскаль, Конни Нильсен, Дензел Вашингтон, Джозеф Куинн, Фред Хекинджер, Дерек Джекоби, Рори Макканн, Мэтт Лукас, Питер Менса
Музыка:Гарри Грегсон-Уильямс
Производство:Великобритания, США
Ограничения:18+
Дата релиза:18 октября 2024
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Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №2
24 ноября
16:40 (500)
19:30 (500)
22:20 (500)
c 25 по 27 ноября
11:00 (300)
13:50 (400)
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19:30 (470)
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