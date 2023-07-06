Гипнотик

Режиссер: Роберт Родригес

Жанры: Фантастика, Боевик, Триллер, Детектив.

Цель жизни детектива Дэнни Рурка — найти пропавшую дочь. Параллельное расследование серии преступлений, совершенных при необъяснимых обстоятельствах, все глубже погружает Рурка в ирреальность происходящего и ставит под сомнение все его принципы и убеждения. Заручившись поддержкой одаренного экстрасенса Дианы Круз, Дэнни вступает в смертельно опасное противостояние за гранью реальности с единственным человеком, кто может дать ему ключ к поиску дочери.

Продолжительность: 93 мин

Сценарий: Макс Боренштейн, Роберт Родригес

В ролях: Бен Аффлек, Алиси Брага, Уильям Фихтнер, Дж.Д. Пардо, Дайо Окенийи, Джефф Фэйи, Джеки Эрл Хейли, Зейн Холц, Рубен Хавьер Кабальеро, Келли Фрай

Музыка: Ребел Родригес