Гипнотик
Режиссер:Роберт Родригес
Жанры: Фантастика, Боевик, Триллер, Детектив.
Жанры: Фантастика, Боевик, Триллер, Детектив.
Цель жизни детектива Дэнни Рурка — найти пропавшую дочь. Параллельное расследование серии преступлений, совершенных при необъяснимых обстоятельствах, все глубже погружает Рурка в ирреальность происходящего и ставит под сомнение все его принципы и убеждения. Заручившись поддержкой одаренного экстрасенса Дианы Круз, Дэнни вступает в смертельно опасное противостояние за гранью реальности с единственным человеком, кто может дать ему ключ к поиску дочери.
Продолжительность:93 мин
Сценарий:Макс Боренштейн, Роберт Родригес
В ролях:Бен Аффлек, Алиси Брага, Уильям Фихтнер, Дж.Д. Пардо, Дайо Окенийи, Джефф Фэйи, Джеки Эрл Хейли, Зейн Холц, Рубен Хавьер Кабальеро, Келли Фрай
Музыка:Ребел Родригес
В ролях:Бен Аффлек, Алиси Брага, Уильям Фихтнер, Дж.Д. Пардо, Дайо Окенийи, Джефф Фэйи, Джеки Эрл Хейли, Зейн Холц, Рубен Хавьер Кабальеро, Келли Фрай
Музыка:Ребел Родригес
Производство:США
Ограничения:18+
Дата релиза:06 июля 2023
Ограничения:18+
Дата релиза:06 июля 2023
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