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Гипнотик

Режиссер:Роберт Родригес
Жанры: Фантастика, Боевик, Триллер, Детектив.

Цель жизни детектива Дэнни Рурка — найти пропавшую дочь. Параллельное расследование серии преступлений, совершенных при необъяснимых обстоятельствах, все глубже погружает Рурка в ирреальность происходящего и ставит под сомнение все его принципы и убеждения. Заручившись поддержкой одаренного экстрасенса Дианы Круз, Дэнни вступает в смертельно опасное противостояние за гранью реальности с единственным человеком, кто может дать ему ключ к поиску дочери.

Продолжительность:93 мин
Сценарий:Макс Боренштейн, Роберт Родригес
В ролях:Бен Аффлек, Алиси Брага, Уильям Фихтнер, Дж.Д. Пардо, Дайо Окенийи, Джефф Фэйи, Джеки Эрл Хейли, Зейн Холц, Рубен Хавьер Кабальеро, Келли Фрай
Музыка:Ребел Родригес
Производство:США
Ограничения:18+
Дата релиза:06 июля 2023
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ГалактикаЗал 4
c 13 по 14 июля
22:00 (480)
c 15 по 16 июля
16:55 (480)
c 17 по 19 июля
16:55 (440)
ГалактикаЗал 3
c 13 по 14 июля
16:20 (290)
ГалактикаЗал 2
13 июля
23:15 (360)
14 июля
23:15 (410)
c 15 по 16 июля
10:05 (290)
c 17 по 19 июля
10:05 (230)
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №6. VIP
c 13 по 14 июля
20:40 (500)
c 15 по 16 июля
12:05 (300)
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №4
c 13 по 14 июля
19:10 (300)
23:05 (250)
c 15 по 16 июля
19:10 (330)
23:05 (250)
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №5
c 13 по 14 июля
17:40 (300)
c 15 по 16 июля
17:40 (330)
ГалактикаЗал 1
c 15 по 16 июля
23:50 (410)
c 17 по 19 июля
23:50 (360)

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