Гиганты Ла-Манша
Режиссер:Гонсало Гутьеррес
Жанры: Приключения, Анимация, Семейный.
Жанры: Приключения, Анимация, Семейный.
Альфонсо, наследник Дон Кихота, с друзьями Викторией и Пансо пытаются спасти город от штормового монстра. Его создал в своих лабораториях злобный Дон Карраско. Он хочет разрушить город и построить на его месте парк развлечений. Дети и родители объединились, чтобы остановить злодея, но для этого им нужно разбудить Гигантов.
Продолжительность:88 мин
Сценарий:Карлос Коткин, Пабло Бионди, Гонсало Гутьеррес
В ролях:Кароль Севилья, Карла Петерсон, Факундо Рейес, Кэсси Глоу, Мэттью Морено, Мике Морено, Джулиан Янссен, Марина Бланк, Demián Velazco
Музыка:Пабло Борги
В ролях:Кароль Севилья, Карла Петерсон, Факундо Рейес, Кэсси Глоу, Мэттью Морено, Мике Морено, Джулиан Янссен, Марина Бланк, Demián Velazco
Музыка:Пабло Борги
Производство:Аргентина, Германия
Ограничения:6+
Дата релиза:22 августа 2024
Ограничения:6+
Дата релиза:22 августа 2024
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