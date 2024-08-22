Гиганты Ла-Манша

Режиссер: Гонсало Гутьеррес

Жанры: Приключения, Анимация, Семейный.

Альфонсо, наследник Дон Кихота, с друзьями Викторией и Пансо пытаются спасти город от штормового монстра. Его создал в своих лабораториях злобный Дон Карраско. Он хочет разрушить город и построить на его месте парк развлечений. Дети и родители объединились, чтобы остановить злодея, но для этого им нужно разбудить Гигантов.

Продолжительность: 88 мин

Сценарий: Карлос Коткин, Пабло Бионди, Гонсало Гутьеррес

В ролях: Кароль Севилья, Карла Петерсон, Факундо Рейес, Кэсси Глоу, Мэттью Морено, Мике Морено, Джулиан Янссен, Марина Бланк, Demián Velazco

Музыка: Пабло Борги