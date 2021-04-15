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Гениальное ограбление.

Режиссер:Жауме Балагеро
Жанры: Боевик, Триллер, Приключения.

Юный гений Том вместе с харизматичным торговцем предметами искусства Уолтером ввязываются в смертельно опасную авантюру. Пока все жители Мадрида отвлечены Чемпионатом мира по футболу, у парней есть всего 90 минут, чтобы ограбить самый защищенный в мире банк, используя единственное оружие – мозг.

Продолжительность:118 мин
Сценарий:Рафаэль Мартинес, Андрес М. Коппел, Борха Глес. Сантаолалья
В ролях:Фредди Хаймор, Астрид Берже-Фрисби, Сэм Райли, Лиам Каннингэм, Хосе Коронадо, Луис Тосар, Эмилио Гутьеррес Каба, Аксель Штайн, Даниэль Ольгин, Фамке Янссен
Музыка:Арнау Батальер
Производство:Испания
Ограничения:16+
Дата релиза:15 апреля 2021
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Мираж СинемаКинозал №6. VIP
c 15 по 18 апреля
21:35 (1000 р.)
Мираж СинемаКинозал №5
c 15 по 18 апреля
19:00 (300 р.)
Северное сияниеКрасный зал
c 15 по 18 апреля
21:05 (390)
c 19 по 21 апреля
21:05 (250)
МурманскБольшой зал
c 15 по 16 апреля
09:00 (150)
14:20 (300)
19:30 (350)
c 17 по 18 апреля
09:00 (150)
14:20 (350)
19:30 (350)
c 19 по 21 апреля
09:00 (150)
14:20 (200)
19:30 (250)
Северное сияниеБордовый зал
c 15 по 16 апреля
10:40 (300)
15:15 (300)
19:50 (390)
c 17 по 18 апреля
10:40 (300)
15:15 (390)
19:50 (390)
c 19 по 21 апреля
10:40 (200)
15:15 (200)
19:50 (250)
ГалактикаЗал 1
c 15 по 18 апреля
23:20 (от 200 Р)
c 19 по 21 апреля
23:20 (от 150 Р)

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