Гениальное ограбление.

Режиссер: Жауме Балагеро

Жанры: Боевик, Триллер, Приключения.

Юный гений Том вместе с харизматичным торговцем предметами искусства Уолтером ввязываются в смертельно опасную авантюру. Пока все жители Мадрида отвлечены Чемпионатом мира по футболу, у парней есть всего 90 минут, чтобы ограбить самый защищенный в мире банк, используя единственное оружие – мозг.

Продолжительность: 118 мин

Сценарий: Рафаэль Мартинес, Андрес М. Коппел, Борха Глес. Сантаолалья

В ролях: Фредди Хаймор, Астрид Берже-Фрисби, Сэм Райли, Лиам Каннингэм, Хосе Коронадо, Луис Тосар, Эмилио Гутьеррес Каба, Аксель Штайн, Даниэль Ольгин, Фамке Янссен

Музыка: Арнау Батальер