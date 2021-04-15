Гениальное ограбление.
Режиссер:Жауме Балагеро
Жанры: Боевик, Триллер, Приключения.
Жанры: Боевик, Триллер, Приключения.
Юный гений Том вместе с харизматичным торговцем предметами искусства Уолтером ввязываются в смертельно опасную авантюру. Пока все жители Мадрида отвлечены Чемпионатом мира по футболу, у парней есть всего 90 минут, чтобы ограбить самый защищенный в мире банк, используя единственное оружие – мозг.
Продолжительность:118 мин
Сценарий:Рафаэль Мартинес, Андрес М. Коппел, Борха Глес. Сантаолалья
В ролях:Фредди Хаймор, Астрид Берже-Фрисби, Сэм Райли, Лиам Каннингэм, Хосе Коронадо, Луис Тосар, Эмилио Гутьеррес Каба, Аксель Штайн, Даниэль Ольгин, Фамке Янссен
Музыка:Арнау Батальер
В ролях:Фредди Хаймор, Астрид Берже-Фрисби, Сэм Райли, Лиам Каннингэм, Хосе Коронадо, Луис Тосар, Эмилио Гутьеррес Каба, Аксель Штайн, Даниэль Ольгин, Фамке Янссен
Музыка:Арнау Батальер
Производство:Испания
Ограничения:16+
Дата релиза:15 апреля 2021
Ограничения:16+
Дата релиза:15 апреля 2021
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