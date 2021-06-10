Generation П

Режиссер: Виктор Гинзбург

Жанры: Фантастика, Комедия, Драма.

Основанный на романе Виктора Пелевина фильм «Generation П» во многом строится на галлюцинациях - включая речь Че Гевары о том, почему и как телевидение разрушает человека. Однако через изменённую реальность проступает кропотливо восстановленная атмосфера Москвы в 90-е годы, на фоне которой и разворачивается действие картины. Вавилен Татарский, нашедший себя в новой жизни в роли сотрудника рекламного агентства, занимается продвижением западных брендов, адаптируя их под «русскую ментальность». Умный и местами чудовищно смешной, насыщенный спецэффектами и откровениями фильм делает простой и понятной сложную историю о том, как бывшие пионеры стали рекламщиками на службе у богини Иштар, а «поколение Пепси» выбрало Coca-Cola.

Продолжительность: 120 мин

Сценарий: Виктор Гинзбург, Джина Гинзбург, Виктор Пелевин

В ролях: Владимир Епифанцев, Михаил Ефремов, Андрей Фомин, Сергей Шнуров, Андрей Панин Александр Гордон, Рената Литвинова, Владимир Меньшов, Олег Тактаров, Юрий Сафаров

Музыка: Кавэ Коэн, Майкл Нилсен, Александр Хакэ