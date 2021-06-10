155667

Generation П

Режиссер:Виктор Гинзбург
Жанры: Фантастика, Комедия, Драма.

Основанный на романе Виктора Пелевина фильм «Generation П» во многом строится на галлюцинациях - включая речь Че Гевары о том, почему и как телевидение разрушает человека. Однако через изменённую реальность проступает кропотливо восстановленная атмосфера Москвы в 90-е годы, на фоне которой и разворачивается действие картины. Вавилен Татарский, нашедший себя в новой жизни в роли сотрудника рекламного агентства, занимается продвижением западных брендов, адаптируя их под «русскую ментальность». Умный и местами чудовищно смешной, насыщенный спецэффектами и откровениями фильм делает простой и понятной сложную историю о том, как бывшие пионеры стали рекламщиками на службе у богини Иштар, а «поколение Пепси» выбрало Coca-Cola.

Продолжительность:120 мин
Сценарий: Виктор Гинзбург, Джина Гинзбург, Виктор Пелевин
В ролях:Владимир Епифанцев, Михаил Ефремов, Андрей Фомин, Сергей Шнуров, Андрей Панин Александр Гордон, Рената Литвинова, Владимир Меньшов, Олег Тактаров, Юрий Сафаров
Музыка:Кавэ Коэн, Майкл Нилсен, Александр Хакэ
Производство: Россия, США
Ограничения:18+
Дата релиза:10 июня 2021
0
Я иду
Ваша оценка
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!
Мираж СинемаКинозал №5
c 12 по 13 июня
20:10 (300 р.)

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?