Generation П
Режиссер:Виктор Гинзбург
Жанры: Фантастика, Комедия, Драма.
Жанры: Фантастика, Комедия, Драма.
Основанный на романе Виктора Пелевина фильм «Generation П» во многом строится на галлюцинациях - включая речь Че Гевары о том, почему и как телевидение разрушает человека. Однако через изменённую реальность проступает кропотливо восстановленная атмосфера Москвы в 90-е годы, на фоне которой и разворачивается действие картины. Вавилен Татарский, нашедший себя в новой жизни в роли сотрудника рекламного агентства, занимается продвижением западных брендов, адаптируя их под «русскую ментальность». Умный и местами чудовищно смешной, насыщенный спецэффектами и откровениями фильм делает простой и понятной сложную историю о том, как бывшие пионеры стали рекламщиками на службе у богини Иштар, а «поколение Пепси» выбрало Coca-Cola.
Продолжительность:120 мин
Сценарий: Виктор Гинзбург, Джина Гинзбург, Виктор Пелевин
В ролях:Владимир Епифанцев, Михаил Ефремов, Андрей Фомин, Сергей Шнуров, Андрей Панин Александр Гордон, Рената Литвинова, Владимир Меньшов, Олег Тактаров, Юрий Сафаров
Музыка:Кавэ Коэн, Майкл Нилсен, Александр Хакэ
В ролях:Владимир Епифанцев, Михаил Ефремов, Андрей Фомин, Сергей Шнуров, Андрей Панин Александр Гордон, Рената Литвинова, Владимир Меньшов, Олег Тактаров, Юрий Сафаров
Музыка:Кавэ Коэн, Майкл Нилсен, Александр Хакэ
Производство: Россия, США
Ограничения:18+
Дата релиза:10 июня 2021
Ограничения:18+
Дата релиза:10 июня 2021
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