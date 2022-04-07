Гарри Хафт: Последний бой

Режиссер: Барри Левинсон

Жанры: Драма, Биография.

Великого боксера Гарри Хафта во время Второй мировой войны немцы заставляли принимать участие в боях насмерть. Хотя ужасы Освенцима остались далеко в прошлом, память о них продолжает его проследовать. Теперь он выйдет на ринг против культового Рокки Марчиано. Но для него — это всего лишь шоу, чтобы найти свою давно потерянную любовь.

Продолжительность: 129 мин

Сценарий: Джастин Гилмер

В ролях: Бен Фостер, Билли Магнуссен, Дэнни ДеВито, Вики Крипс, Питер Сарсгаард, Саро Эмирзе Дар Зузовски, Джон Легуизамо, Кингстон Верне, Софи Напп

Музыка: Ханс Циммер