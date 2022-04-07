Гарри Хафт: Последний бой
Режиссер:Барри Левинсон
Жанры: Драма, Биография.
Жанры: Драма, Биография.
Великого боксера Гарри Хафта во время Второй мировой войны немцы заставляли принимать участие в боях насмерть. Хотя ужасы Освенцима остались далеко в прошлом, память о них продолжает его проследовать. Теперь он выйдет на ринг против культового Рокки Марчиано. Но для него — это всего лишь шоу, чтобы найти свою давно потерянную любовь.
Продолжительность:129 мин
Сценарий:Джастин Гилмер
В ролях:Бен Фостер, Билли Магнуссен, Дэнни ДеВито, Вики Крипс, Питер Сарсгаард, Саро Эмирзе Дар Зузовски, Джон Легуизамо, Кингстон Верне, Софи Напп
Музыка:Ханс Циммер
В ролях:Бен Фостер, Билли Магнуссен, Дэнни ДеВито, Вики Крипс, Питер Сарсгаард, Саро Эмирзе Дар Зузовски, Джон Легуизамо, Кингстон Верне, Софи Напп
Музыка:Ханс Циммер
Производство:Канада, Венгрия, США
Ограничения:18+
Дата релиза:07 апреля 2022
Ограничения:18+
Дата релиза:07 апреля 2022
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