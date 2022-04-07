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Гарри Хафт: Последний бой

Режиссер:Барри Левинсон
Жанры: Драма, Биография.

Великого боксера Гарри Хафта во время Второй мировой войны немцы заставляли принимать участие в боях насмерть. Хотя ужасы Освенцима остались далеко в прошлом, память о них продолжает его проследовать. Теперь он выйдет на ринг против культового Рокки Марчиано. Но для него — это всего лишь шоу, чтобы найти свою давно потерянную любовь.

Продолжительность:129 мин
Сценарий:Джастин Гилмер
В ролях:Бен Фостер, Билли Магнуссен, Дэнни ДеВито, Вики Крипс, Питер Сарсгаард, Саро Эмирзе Дар Зузовски, Джон Легуизамо, Кингстон Верне, Софи Напп
Музыка:Ханс Циммер
Производство:Канада, Венгрия, США
Ограничения:18+
Дата релиза:07 апреля 2022
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Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №6. VIP
c 7 по 10 апреля
22:10 (500)
Кронверк Синема ФорумКинозал № 4
c 7 по 8 апреля
16:00 (от 150 р.)
c 9 по 10 апреля
16:00 (от 180 р.)
c 11 по 13 апреля
16:00 (от 150 р.)
ГалактикаЗал 1
8 апреля
16:35 (370)
9 апреля
16:35 (370)
10 апреля
16:35 (370)
11 апреля
16:35 (260)
12 апреля
16:35 (260)
13 апреля
16:35 (260)
ГалактикаЗал 2
8 апреля
20:25 (370)
c 9 по 10 апреля
20:20 (370)
c 11 по 13 апреля
20:20 (330)

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