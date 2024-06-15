Гадкий я 4

Режиссер: Крис Рено, Патрик Делаж

Жанры: Фантастика, Комедия, Фэнтези, Приключения, Анимация, Семейный.

Грю, Люси и их девочки — Марго, Эдит и Агнес — приветствуют нового члена семьи, Грю-младшего, который намерен мучить своего отца. Грю сталкивается с новым врагом в лице Максима Ле Маля и его роковой подруги Валентины, в связи с чем семья вынуждена бежать.

Продолжительность: 94 мин

Сценарий: Майк Уайт, Кен Даурио

В ролях: Стив Карелл, Пьер Коффан, Уилл Феррелл, София Вергара, Крис Рено, Дэна Гайер, Мэдисон Скай Полан, Миранда Косгров, Кристен Уиг, Стив Куган

Музыка: Эйтор Перейра