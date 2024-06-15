Гадкий я 4
Режиссер:Крис Рено, Патрик Делаж
Жанры: Фантастика, Комедия, Фэнтези, Приключения, Анимация, Семейный.
Жанры: Фантастика, Комедия, Фэнтези, Приключения, Анимация, Семейный.
Грю, Люси и их девочки — Марго, Эдит и Агнес — приветствуют нового члена семьи, Грю-младшего, который намерен мучить своего отца. Грю сталкивается с новым врагом в лице Максима Ле Маля и его роковой подруги Валентины, в связи с чем семья вынуждена бежать.
Продолжительность:94 мин
Сценарий:Майк Уайт, Кен Даурио
В ролях:Стив Карелл, Пьер Коффан, Уилл Феррелл, София Вергара, Крис Рено, Дэна Гайер, Мэдисон Скай Полан, Миранда Косгров, Кристен Уиг, Стив Куган
Музыка:Эйтор Перейра
В ролях:Стив Карелл, Пьер Коффан, Уилл Феррелл, София Вергара, Крис Рено, Дэна Гайер, Мэдисон Скай Полан, Миранда Косгров, Кристен Уиг, Стив Куган
Музыка:Эйтор Перейра
Производство:США
Ограничения:0+
Дата релиза:15 июня 2024
Ограничения:0+
Дата релиза:15 июня 2024
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