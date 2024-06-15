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Гадкий я 4

Режиссер:Крис Рено, Патрик Делаж
Жанры: Фантастика, Комедия, Фэнтези, Приключения, Анимация, Семейный.

Грю, Люси и их девочки — Марго, Эдит и Агнес — приветствуют нового члена семьи, Грю-младшего, который намерен мучить своего отца. Грю сталкивается с новым врагом в лице Максима Ле Маля и его роковой подруги Валентины, в связи с чем семья вынуждена бежать.

Продолжительность:94 мин
Сценарий:Майк Уайт, Кен Даурио
В ролях:Стив Карелл, Пьер Коффан, Уилл Феррелл, София Вергара, Крис Рено, Дэна Гайер, Мэдисон Скай Полан, Миранда Косгров, Кристен Уиг, Стив Куган
Музыка:Эйтор Перейра
Производство:США
Ограничения:0+
Дата релиза:15 июня 2024
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Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №3
c 13 по 14 июля
11:40 (300)
13:35 (350)
15:30 (420)
17:25 (420)
19:20 (420)
21:10 (420)
23:00 (350)
c 15 по 16 июля
11:40 (200)
13:35 (300)
15:30 (300)
17:25 (300)
19:20 (370)
21:10 (370)
23:00 (300)
17 июля
11:40 (200)
13:35 (300)
15:30 (300)
17:25 (300)
19:20 (370)
21:10 (370)
23:00 (300)

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