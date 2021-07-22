G.I. Joe: Бросок кобры: Снейк Айз

Режиссер: Роберт Швентке

Жанры: Фантастика, Боевик, Фэнтези, Триллер, Приключения.

Загадочный и суровый одиночка Снейк Айз спасает наследника древнего японского клана Арашикаге, и в знак признательности клан открывает ему тайные знания пути ниндзя. Но главное: Снейк Айз обретает то, к чему так долго стремился, — дом. Однако, когда становятся известны секреты его прошлого, на кону оказываются его честь, преданность и доверие самых близких людей.

Продолжительность: 121 мин

Сценарий: Эван Спилиотопулос, Джо Шрэпнел, Анна Уотерхаус

В ролях: Генри Голдинг, Самара Уивинг, Урсула Корберо, Эндрю Кодзи, Ико Уайс, Питер Менса, Харука Абэ, Такэхиро Хира, Стивен Аллерик, Саймон Чин

Музыка: Мартин Тодшаров