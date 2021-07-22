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G.I. Joe: Бросок кобры: Снейк Айз

Режиссер:Роберт Швентке
Жанры: Фантастика, Боевик, Фэнтези, Триллер, Приключения.

Загадочный и суровый одиночка Снейк Айз спасает наследника древнего японского клана Арашикаге, и в знак признательности клан открывает ему тайные знания пути ниндзя. Но главное: Снейк Айз обретает то, к чему так долго стремился, — дом. Однако, когда становятся известны секреты его прошлого, на кону оказываются его честь, преданность и доверие самых близких людей.

Продолжительность:121 мин
Сценарий:Эван Спилиотопулос, Джо Шрэпнел, Анна Уотерхаус
В ролях:Генри Голдинг, Самара Уивинг, Урсула Корберо, Эндрю Кодзи, Ико Уайс, Питер Менса, Харука Абэ, Такэхиро Хира, Стивен Аллерик, Саймон Чин
Музыка:Мартин Тодшаров
Производство:Канада, США
Ограничения:16+
Дата релиза:22 июля 2021
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Кронверк Синема ФорумКинозал № 1
22 июля
17:40 (от 120 р.)
23 июля
17:40 (от 120 р.)
24 июля
17:40 (от 150 р.)
25 июля
17:40 (от 150 р.)
26 июля
17:40 (от 120 р.)
27 июля
17:40 (от 120 р.)
28 июля
17:40 (от 120 р.)
Кронверк Синема ФорумКинозал № 3
c 22 по 23 июля
20:35 (от 120 р.)
c 24 по 25 июля
20:35 (от 150 р.)
c 26 по 28 июля
20:35 (от 120 р.)
Мираж СинемаКинозал №3
c 22 по 25 июля
23:35 (250 р.)
Мираж СинемаКинозал №4
c 22 по 25 июля
19:45 (300 р.)
Мираж СинемаКинозал №6. VIP
c 22 по 23 июля
11:30 (400 р.)
14:00 (800 р.)
16:30 (800 р.)
19:10 (1000 р.)
21:40 (1000 р.)
c 24 по 25 июля
11:30 (600 р.)
14:00 (800 р.)
16:30 (800 р.)
19:10 (1000 р.)
21:40 (1000 р.)
Мираж СинемаКинозал №1
c 22 по 23 июля
10:30 (150 р.)
13:00 (200 р.)
15:30 (300 р.)
18:00 (300 р.)
20:30 (300 р.)
c 24 по 25 июля
10:30 (200 р.)
13:00 (300 р.)
15:30 (300 р.)
18:00 (300 р.)
20:30 (300 р.)

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