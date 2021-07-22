G.I. Joe: Бросок кобры: Снейк Айз
Режиссер:Роберт Швентке
Жанры: Фантастика, Боевик, Фэнтези, Триллер, Приключения.
Жанры: Фантастика, Боевик, Фэнтези, Триллер, Приключения.
Загадочный и суровый одиночка Снейк Айз спасает наследника древнего японского клана Арашикаге, и в знак признательности клан открывает ему тайные знания пути ниндзя. Но главное: Снейк Айз обретает то, к чему так долго стремился, — дом. Однако, когда становятся известны секреты его прошлого, на кону оказываются его честь, преданность и доверие самых близких людей.
Продолжительность:121 мин
Сценарий:Эван Спилиотопулос, Джо Шрэпнел, Анна Уотерхаус
В ролях:Генри Голдинг, Самара Уивинг, Урсула Корберо, Эндрю Кодзи, Ико Уайс, Питер Менса, Харука Абэ, Такэхиро Хира, Стивен Аллерик, Саймон Чин
Музыка:Мартин Тодшаров
В ролях:Генри Голдинг, Самара Уивинг, Урсула Корберо, Эндрю Кодзи, Ико Уайс, Питер Менса, Харука Абэ, Такэхиро Хира, Стивен Аллерик, Саймон Чин
Музыка:Мартин Тодшаров
Производство:Канада, США
Ограничения:16+
Дата релиза:22 июля 2021
Ограничения:16+
Дата релиза:22 июля 2021
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