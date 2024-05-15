Фуриоса: Хроники Безумного Макса Режиссер: Джордж Миллер

Жанры: Фантастика, Боевик. О молодости бесстрашной воительницы Фуриосы Продолжительность: 148 мин Сценарий: Джордж Миллер, Ник Латурис

В ролях: Крис Хемсворт, Аня Тейлор-Джой, Алила Браун, Том Бёрк, Нэйтан Джонс, Джош Хелман, Чарли Фрейзер, Лейчи Халм, Джон Ховард, Джордж Шевцов

Музыка: Junkie XL Производство: Австралия, США

Ограничения: 18+

Дата релиза: 15 мая 2024

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