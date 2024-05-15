Фуриоса: Хроники Безумного Макса
Режиссер:Джордж Миллер
Жанры: Фантастика, Боевик.
Жанры: Фантастика, Боевик.
О молодости бесстрашной воительницы Фуриосы
Продолжительность:148 мин
Сценарий:Джордж Миллер, Ник Латурис
В ролях:Крис Хемсворт, Аня Тейлор-Джой, Алила Браун, Том Бёрк, Нэйтан Джонс, Джош Хелман, Чарли Фрейзер, Лейчи Халм, Джон Ховард, Джордж Шевцов
Музыка:Junkie XL
В ролях:Крис Хемсворт, Аня Тейлор-Джой, Алила Браун, Том Бёрк, Нэйтан Джонс, Джош Хелман, Чарли Фрейзер, Лейчи Халм, Джон Ховард, Джордж Шевцов
Музыка:Junkie XL
Производство:Австралия, США
Ограничения:18+
Дата релиза:15 мая 2024
Ограничения:18+
Дата релиза:15 мая 2024
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