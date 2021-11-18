Французский вестник Режиссер: Уэс Андерсон

Жанры: Комедия, Драма, Мелодрама. Собрание удивительных историй, опубликованных на страницах последнего выпуска еженедельного американского журнала, который выходил в свет в вымышленном французском городе в середине двадцатого века. Продолжительность: 107 мин Сценарий: Уэс Андерсон, Роман Коппола, Хьюго Гиннесс

В ролях: Бенисио Дель Торо, Эдриан Броуди, Тильда Суинтон, Леа Сейду, Фрэнсис МакДорманд Тимоти Шаламе, Лина Кудри, Джеффри Райт, Матьё Амальрик, Стив Пак

Музыка: Александр Деспла Производство: США, Германия

Ограничения: 18+

Дата релиза: 18 ноября 2021

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