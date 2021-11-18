Французский вестник
Режиссер:Уэс Андерсон
Жанры: Комедия, Драма, Мелодрама.
Жанры: Комедия, Драма, Мелодрама.
Собрание удивительных историй, опубликованных на страницах последнего выпуска еженедельного американского журнала, который выходил в свет в вымышленном французском городе в середине двадцатого века.
Продолжительность:107 мин
Сценарий:Уэс Андерсон, Роман Коппола, Хьюго Гиннесс
В ролях:Бенисио Дель Торо, Эдриан Броуди, Тильда Суинтон, Леа Сейду, Фрэнсис МакДорманд Тимоти Шаламе, Лина Кудри, Джеффри Райт, Матьё Амальрик, Стив Пак
Музыка:Александр Деспла
В ролях:Бенисио Дель Торо, Эдриан Броуди, Тильда Суинтон, Леа Сейду, Фрэнсис МакДорманд Тимоти Шаламе, Лина Кудри, Джеффри Райт, Матьё Амальрик, Стив Пак
Музыка:Александр Деспла
Производство:США, Германия
Ограничения:18+
Дата релиза:18 ноября 2021
Ограничения:18+
Дата релиза:18 ноября 2021
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