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Французский вестник

Режиссер:Уэс Андерсон
Жанры: Комедия, Драма, Мелодрама.

Собрание удивительных историй, опубликованных на страницах последнего выпуска еженедельного американского журнала, который выходил в свет в вымышленном французском городе в середине двадцатого века.

Продолжительность:107 мин
Сценарий:Уэс Андерсон, Роман Коппола, Хьюго Гиннесс
В ролях:Бенисио Дель Торо, Эдриан Броуди, Тильда Суинтон, Леа Сейду, Фрэнсис МакДорманд Тимоти Шаламе, Лина Кудри, Джеффри Райт, Матьё Амальрик, Стив Пак
Музыка:Александр Деспла
Производство:США, Германия
Ограничения:18+
Дата релиза:18 ноября 2021
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14:10 (400)
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14:10 (300)
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21:10 (350)
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16:40 (240)
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20:35 (300)
22:50 (300)
c 22 по 24 ноября
12:55 (150)
18:20 (250)
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21 ноября
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18:40 (400)

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