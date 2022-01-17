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Фотоувеличение (оригинальная версия с субтитрами)

Режиссер:Микеланджело Антониони
Жанры: Драма, Триллер, Детектив.

Однажды в городском парке известный молодой фотограф случайно снимает целующуюся пару. Позднее при фотоувеличении он замечает, что за идиллической картинкой прячется преступление.

Продолжительность:111 мин
Сценарий:Микеланджело Антониони, Тонино Гуэрра, Эдвард Бонд
В ролях:Ванесса Редгрейв, Сара Майлз, Дэвид Хеммингс, Джон Касл, Джейн Биркин, Джиллиан Хиллс, Питер Боулз, Верушка фон Лендорф, Джулиан Шагрин, Клод Шагрин
Музыка:Херби Хэнкок
Производство:Великобритания, Италия, США
Ограничения:18+
Дата релиза:20 января 2022
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