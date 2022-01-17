Фотоувеличение (оригинальная версия с субтитрами) Режиссер: Микеланджело Антониони

Жанры: Драма, Триллер, Детектив. Однажды в городском парке известный молодой фотограф случайно снимает целующуюся пару. Позднее при фотоувеличении он замечает, что за идиллической картинкой прячется преступление. Продолжительность: 111 мин Сценарий: Микеланджело Антониони, Тонино Гуэрра, Эдвард Бонд

В ролях: Ванесса Редгрейв, Сара Майлз, Дэвид Хеммингс, Джон Касл, Джейн Биркин, Джиллиан Хиллс, Питер Боулз, Верушка фон Лендорф, Джулиан Шагрин, Клод Шагрин

Музыка: Херби Хэнкок Производство: Великобритания, Италия, США

Ограничения: 18+

Дата релиза: 20 января 2022

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