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Форсаж. Китайский дрифт

Режиссер:Джем Чэнь
Жанры: Драма, Спорт.

Чтобы выиграть в чемпионате, гонщики берут в свою команду геймера, который мастерски играет в симулятор гонок.

Продолжительность:105 мин
Сценарий:Джем Чэнь, Джей Черн
В ролях:Цао Юйнин, Ханна Куинливан, Ван Фань, Алан Ко, Винс Као, Ивонн Сюй, Дино Ли, Уилл Лю, Кэрри Ван, Джей Чоу
Производство:Тайвань
Ограничения:12+
Дата релиза:11 августа 2022
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Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №4
c 18 по 21 августа
22:50 (250)
22 августа
22:50 (150)
c 23 по 24 августа
22:50 (250)

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