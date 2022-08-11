Форсаж. Китайский дрифт
Режиссер:Джем Чэнь
Жанры: Драма, Спорт.
Жанры: Драма, Спорт.
Чтобы выиграть в чемпионате, гонщики берут в свою команду геймера, который мастерски играет в симулятор гонок.
Продолжительность:105 мин
Сценарий:Джем Чэнь, Джей Черн
В ролях:Цао Юйнин, Ханна Куинливан, Ван Фань, Алан Ко, Винс Као, Ивонн Сюй, Дино Ли, Уилл Лю, Кэрри Ван, Джей Чоу
В ролях:Цао Юйнин, Ханна Куинливан, Ван Фань, Алан Ко, Винс Као, Ивонн Сюй, Дино Ли, Уилл Лю, Кэрри Ван, Джей Чоу
Производство:Тайвань
Ограничения:12+
Дата релиза:11 августа 2022
Ограничения:12+
Дата релиза:11 августа 2022
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