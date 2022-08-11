Форсаж. Китайский дрифт Режиссер: Джем Чэнь

Жанры: Драма, Спорт. Чтобы выиграть в чемпионате, гонщики берут в свою команду геймера, который мастерски играет в симулятор гонок. Продолжительность: 105 мин Сценарий: Джем Чэнь, Джей Черн

В ролях: Цао Юйнин, Ханна Куинливан, Ван Фань, Алан Ко, Винс Као, Ивонн Сюй, Дино Ли, Уилл Лю, Кэрри Ван, Джей Чоу

Производство: Тайвань

Ограничения: 12+

Дата релиза: 11 августа 2022

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