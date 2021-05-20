Форсаж 9
Режиссер:Джастин Лин
Жанры: Боевик, Триллер, Криминал.
Жанры: Боевик, Триллер, Криминал.
Доминик Торетто ведет спокойную жизнь вместе с Летти и своим сыном Брайаном, однако, они знают, что новая опасность всегда где-то рядом. В этот раз Доминику придется встретиться с призраками прошлого, если он хочет спасти самых близких. Команда снова собирается вместе, чтобы предотвратить дерзкий план по захвату мира, который придумал самый опасный преступник и безбашенный водитель из всех, с кем они сталкивались ранее. Ситуация усложняется тем, что этот человек — брат Доминика Джейкоб, которого много лет назад изгнали из семьи.
Продолжительность:145 мин
Сценарий:Дэниэл Кэйси, Джастин Лин, Альфредо Ботелло
В ролях:Вин Дизель, Джон Сина, Тайриз Гибсон, Лудакрис, Джордана Брюстер, Натали Эммануэль, Мишель Родригес, Хелен Миррен, Шарлиз Терон
Музыка:Брайан Тайлер
В ролях:Вин Дизель, Джон Сина, Тайриз Гибсон, Лудакрис, Джордана Брюстер, Натали Эммануэль, Мишель Родригес, Хелен Миррен, Шарлиз Терон
Музыка:Брайан Тайлер
Производство:США
Ограничения:12+
Дата релиза:20 мая 2021
Ограничения:12+
Дата релиза:20 мая 2021
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