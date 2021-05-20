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Форсаж 9

Режиссер:Джастин Лин
Жанры: Боевик, Триллер, Криминал.

Доминик Торетто ведет спокойную жизнь вместе с Летти и своим сыном Брайаном, однако, они знают, что новая опасность всегда где-то рядом. В этот раз Доминику придется встретиться с призраками прошлого, если он хочет спасти самых близких. Команда снова собирается вместе, чтобы предотвратить дерзкий план по захвату мира, который придумал самый опасный преступник и безбашенный водитель из всех, с кем они сталкивались ранее. Ситуация усложняется тем, что этот человек — брат Доминика Джейкоб, которого много лет назад изгнали из семьи.

Продолжительность:145 мин
Сценарий:Дэниэл Кэйси, Джастин Лин, Альфредо Ботелло
В ролях:Вин Дизель, Джон Сина, Тайриз Гибсон, Лудакрис, Джордана Брюстер, Натали Эммануэль, Мишель Родригес, Хелен Миррен, Шарлиз Терон
Музыка:Брайан Тайлер
Производство:США
Ограничения:12+
Дата релиза:20 мая 2021
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ГалактикаЗал 2
c 20 по 23 мая
10:05 (от 300 Р)
c 24 по 26 мая
10:05 (от 250 Р)
Мираж СинемаКинозал №6. VIP
c 20 по 23 мая
17:30 (800 р.)
20:20 (1000 р.)
23:10 (800 р.)
ГалактикаЗал 3
c 20 по 23 мая
10:05 (от 300 Р)
c 24 по 26 мая
10:05 (от 250 Р)
ГалактикаЗал 4
c 20 по 23 мая
10:05 (от 300 Р)
c 24 по 26 мая
10:05 (от 250 Р)
Кронверк Синема ФорумКинозал № 2
22 мая
20:00 (250 р.)
23 мая
20:00 (250 р.)
24 мая
20:00 (200 р.)
25 мая
20:00 (200 р.)
26 мая
20:00 (200 р.)
Кронверк Синема ФорумКинозал № 3
22 мая
18:40 (250 р.)
23 мая
18:40 (250 р.)
24 мая
18:40 (200 р.)
25 мая
18:40 (200 р.)
26 мая
18:40 (200 р.)
Мираж СинемаКинозал №5
22 мая
21:20 (330 р.)
Мираж СинемаКинозал №1
c 22 по 23 мая
12:20 (230 р. в 3D)
15:10 (330 р.)
18:00 (330 р. в 3D)
20:50 (330 р.)
23:40 (300 р. в 3D)
Мираж СинемаКинозал №3
c 22 по 23 мая
11:20 (230 р.)
14:10 (330 р. в 3D)
17:00 (330 р.)
19:50 (330 р. в 3D)
22:40 (330 р.)
Северное сияниеДетский зал
c 22 по 23 мая
18:05 (350 в 3D)
21:05 (350)
c 24 по 26 мая
18:05 (250 в 3D)
21:05 (250)
Мираж СинемаКинозал №7. VIP
c 22 по 23 мая
10:50 (600 р. в 3D)
13:40 (800 р. в 3D)
16:30 (800 р.)
19:20 (1000 р. в 3D)
22:10 (1000 р.)
МурманскБольшой зал
22 мая
11:00 (300)
17:30 (350)
20:25 (350)
23 мая
11:05 (300)
16:10 (350)
19:10 (350)
c 24 по 26 мая
11:05 (200)
16:10 (200)
19:10 (250)
АврораОсновной зал
c 22 по 23 мая
09:00 (100)
14:00 (200)
19:00 (250)
21:55 (250)
c 24 по 26 мая
09:00 (100)
14:00 (150)
19:00 (200)
21:55 (200)
Мираж СинемаКинозал №2
22 мая
10:20 (550 р.)
13:10 (700 р. в 3D)
16:00 (700 р.)
18:50 (700 р. в 3D)
21:40 (700 р.)
00:30 (600 р. в 3D)
23 мая
10:20 (550 р.)
13:10 (700 р. в 3D)
16:00 (700 р.)
18:50 (700 р. в 3D)
21:40 (700 р.)
Северное сияниеПремьер зал
c 22 по 23 мая
12:25 (350)
15:25 (390)
20:30 (390)
23:25 (300)
c 24 по 26 мая
12:25 (300)
15:25 (300)
20:30 (350)
23:25 (300)
Северное сияниеЖёлтый зал
c 22 по 23 мая
17:05 (390 в 3D)
20:05 (390 в 3D)
23:05 (300 в 3D)
c 24 по 26 мая
17:05 (250 в 3D)
20:05 (250 в 3D)
23:05 (200 в 3D)
Северное сияниеБордовый зал
c 22 по 23 мая
10:40 (300)
13:40 (390)
16:40 (390)
19:40 (390)
22:40 (300)
c 24 по 26 мая
10:40 (200)
13:40 (200)
16:40 (200)
19:40 (250)
22:40 (200)
Северное сияниеЗеленый зал
c 22 по 23 мая
16:10 (350)
19:10 (350)
22:10 (300)
c 24 по 26 мая
16:10 (200)
19:10 (250)
22:10 (200)
Северное сияниеКрасный зал
c 22 по 23 мая
11:20 (300)
14:20 (390)
21:50 (390)
c 24 по 26 мая
11:20 (200)
14:20 (200)
21:50 (250)

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